Tradegate-Aktienkurs Cineworld-Aktie:

0,6454 EUR +14,68% (23.11.2020, 16:11)



London Stock Exchange-Aktienkurs Cineworld-Aktie:

56,5663 GBp +22,73% (23.11.2020, 15:58)



ISIN Cineworld-Aktie:

GB00B15FWH70



WKN Cineworld-Aktie:

A0J2XW



Ticker-Symbol Cineworld-Aktie:

DQ6



London Ticker-Symbol Cineworld -Aktie:

CINE



Kurzprofil Cineworld Group plc:



Cineworld Group plc (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Ticker: CINE) gehört zu den größten Kinobetreibern in Europa. Insgesamt verfügt die Gesellschaft über 217 Kinos mit 2.000 Leinwänden in neun europäischen Ländern. Die Filmtheater des Unternehmens laufen unter den Marken Cineworld Cinemas, Cinema City, Picture House und Yes Planet. (23.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cineworld-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cineworld Group plc (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Ticker: CINE) unter die Lupe.Die Cineworld-Aktie gehe am Montag durch die Decke. An der Heimatbörse in London gewinne das Papier des zweitgrößten Kinobetreibers der Welt über 20 Prozent. Das von der Coronakrise schwer gebeutelte Unternehmen habe sich dringend benötigte finanziellen Hilfen gesichert. Schaffe die Aktie bald 111 Prozent?Cineworld habe sich einen Rettungskredit und andere finanzielle Zusagen von insgesamt 750 Millionen gesichert. Das habe der britische Konzern am Montag bekannt gegeben. So solle die Liquidität bis ins nächste Jahr gesichert sein.Cineworld habe sich am Donnerstag für ein "company voluntary arrangement" entschieden, eine Art Chapter 11, das dem Unternehmen Schutz vor den Gläubigern bieten solle. Das Unternehmen sei in der Coronakrise in große Schwierigkeiten geraten und habe die Kinos in Großbritannien und den USA schon vor dem zweiten Lockdown geschlossen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cineworld-Aktie: