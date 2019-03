Börse Stuttgart-Aktienkurs Cicor-Aktie:

47,40 EUR +1,72% (18.03.2019, 10:44)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Cicor-Aktie:

55,00 CHF +6,18% (18.03.2019, 12:02)



ISIN Cicor-Aktie:

CH0008702190



WKN Cicor-Aktie:

913744



Ticker-Symbol Cicor-Aktie:

CRLN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Cicor-Aktie:

CICN



Kurzprofil Cicor Technologies Ltd.:



Die Cicor Gruppe (ISIN: CH0008702190, WKN: 913744, Ticker-Symbol: CRLN, SIX Swiss Ex: CICN) ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand.



Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). (18.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Cicor-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach den GJ18-Ergebnissen sein Kaufvotum für die Cicor-Aktie (ISIN: CH0008702190, WKN: 913744, Ticker-Symbol: CRLN, SIX Swiss Ex: CICN).Lichvar erhöhe auf Basis der Ergebnisse des GJ18 seine Umsatzschätzungen für ES und senke sie für die Division AMS. Lichvar sehe jetzt mehr Potenzial in den Endmärkten für Luft- und Raumfahrt und Medizin, sei aber angesichts des vorsichtigeren makroökonomischen Ausblicks zurückhaltender gegenüber dem Industriesegment. Seine Umsatzprognosen setze Lichvar auch nach Einbeziehung negativer Währungseinflüsse etwas höher an.Anpassungen bei der Rentabilität: Die Division AMS habe im GJ18 eine solide Entwicklung gehabt und eine deutliche Steigerung der EBIT-Marge bestätigt, die durch Effizienzverbesserungen und Operating Leverage erzielt worden sei. Lichvar halte an seinen optimistischen Erwartungen fest bei einer etwas niedrigeren EBITDA-Marge, aber auch geringeren Vertriebs- und Verwaltungskosten. Dagegen senke er für ES aufgrund höherer Vertriebs- und Verwaltungskosten seine EBIT-Margenerwartung. Keine wesentlichen Einmalkosten durch Arad erwartet. Die geringeren EBIT-Margenerwartungen würden die Umsatzsteigerung ausgleichen und zu einer niedrigeren EPS-Prognose führen.Weiter steigender Cashflow erwartet: Das NUV dürfte hoch bleiben, könnte aber im Verhältnis zum Umsatz sinken. Die Situation mit den Komponentenengpässen stabilisiere sich, und die Optimierung des NUV sei eine der wesentlichen Aufgaben der Unternehmensleitung. Der Analyst erwarte außerdem für das GJ19 geringere Investitionen als im GJ18.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, erwartet auf lange Sicht weiterhin eine verbesserte Cash-Generierung und wiederholt sein Kursziel von 87 sowie sein "buy"-Rating für die Cicor-Aktie. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cicor-Aktie: