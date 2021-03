NYSE-Aktienkurs Churchill Capital-Aktie:

Churchill Capital (ISIN: US1714391026, WKN: A2QAMY, Ticker-Symbol: CH20, NYSE-Ticker-Symbol: CCIV) ist eine Blankoscheckfirma. Die Gesellschaft wird zum Zweck der Fusion, des Umtauschs, des Erwerbs von Vermögenswerten, des Erwerbs von Aktien, der Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Umsatzerlöse erzielt. (17.03.2021/ac/a/n)





New York (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer WorldQuant, LLC hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Churchill Capital geschlossen:Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC sind aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien von Churchill Capital IV Corp (ISIN: US1714391026, WKN: A2QAMY, Ticker-Symbol: CH20, NYSE-Ticker-Symbol: CCIV) völlig raus.Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 16.03.2021 ihre Netto-Short-Position von 0,74% auf 0,00% der Aktien von Churchill Capital reduziert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Churchill Capital-Aktien.Tradegate-Aktienkurs Churchill Capital-Aktie:23,90 EUR -9,06% (17.03.2021, 16:06)