Das STIB solle für innovative Unternehmen den Zugriff auf privates Kapital erweitern. Gleichzeitig handele es sich um einen Pilotversuch für Kapitalmarktreformen. Im Erfolgsfall könnten die veränderten Regeln für Börsengänge und die neuen Handelsmechanismen auf die chinesischen Hauptsegmente ausgeweitet werden. Außerdem könnten die chinesischen Branchen in den Lieferketten nach oben wandern, wenn das neue Segment dazu führe, dass mehr Kapital bei den im Land entstehenden, innovationsfähigen Unternehmen ankomme.



Das neue Segment berge auch Risiken. So würden viele Beobachter eine Spekulationsgefahr erkennen. Die Experten von Franklin Templeton seien jedoch der Ansicht, dass China aus der Vergangenheit gelernt habe und die Aufsichtsbehörden Maßnahmen für die Sicherstellung der Marktstabilität ergriffen hätten.



In ihrer Eigenschaft als Anleger mit einem fundamentalen Ansatz würden die Experten von Franklin Templeton mindestens zwei wichtige Faktoren im Blick behalten: die Qualität der notierten Unternehmen sowie deren Bewertungen. Das STIB könnte jungen Unternehmen dabei helfen, sich zu Branchenführern zu entwickeln. Doch um diejenigen Unternehmen, die das entsprechende Potenzial besitzen würden, zu bestimmen, müssten die Anleger über umfassende Research-Fähigkeiten verfügen. Die kurzfristigen Bewertungen könnten zunächst stark schwanken, auch wenn keine extreme Euphorie zu erwarten sei. Die Experten von Franklin Templeton würden sich wohl eher zurückhalten, bis sie attraktive Anlagechancen erkennen würden. (08.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China wird am Aktienmarkt ein neues Segment im Stil der NASDAQ eröffnen, an dem innovative Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Forschung notiert werden und Kapital aufnehmen können, so die Experten von Franklin Templeton.Das neue Science and Technology Innovation Board (STIB) werde nach ihrem Erachten strategische Bedeutung für China entfalten und könnte den Aufstieg zu einem wichtigen Forschungsstandort beschleunigen. Bislang sehe sich das Land vonseiten der USA Technologiesanktionen sowie Schuldzuweisungen wegen des Diebstahls von geistigem Eigentum gegenüber.