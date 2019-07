Linz (www.aktiencheck.de) - Die lange erfolgsverwöhnte chinesische Wirtschaft - Zuwächse mit zum Teil deutlich über 10,00% waren in früheren Jahren normal sieht sich im Zuge des Handelskrieges mit den USA seit dem 2. Quartal 2019 mit lediglich 6,20% Wachstum konfrontiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Außenhandel sei im Juni um 4,00%, seit Jahresbeginn um 2,00% zurückgegangen. Ein weiteres Indiz für den Konjunkturrückgang seien stagnierende Erzeugerpreise. Die chinesischen Wirtschaftsplaner würden die Konjunktur vor allem mit Steuersenkungen und lockerer Geldpolitik unterstützen. Diese Maßnahmen seien aber für die ohnehin enorme Schuldenlast Gift: Laut einer Bloombergschätzung betrage Chinas Verschuldung 271,00% der Wirtschaftsleistung. Vor der Finanzkrise 2008 habe diese Quote bei 164,00% gelegen. Die Verunsicherung der Anleger und der Rückgang des Handels hemme nicht nur das Wachstum in China. Auch die USA und die weltweite Konjunktur seien davon betroffen. (16.07.2019/ac/a/m)



