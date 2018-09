Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Als Reaktion auf die Ankündigung der US-Regierung, den Umfang der Einfuhrzölle aus dem Land der Mitte ab der kommenden Woche spürbar zu erhöhen, wird China weitere Zölle auf US-Waren im Gegenwert von 60 Mrd. USD erheben. Zusätzlich 5% auf rund 1.600 Produkte und 10% auf mehr als 3.500 Produkte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit wären per saldo rund 85% aller US-Einfuhren von entsprechenden Zusatzzöllen betroffen. Am Devisenmarkt habe die Ankündigung Chinas kaum für Bewegung gesorgt. Der USD-Index habe im Vergleich zum Vortagesschluss weitgehend unverändert notiert. Die Aktienmärkte hätten mit Kursgewinnen reagiert, da zunächst noch weitergehendere Gegenmaßnahmen von chinesischer Seite ausgeblieben seien. (19.09.2018/ac/a/m)



