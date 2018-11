"Die für uns aktuell zentrale Frage ist, wie China auf eine weitere Zollerhöhung reagieren könnte", sage Nathan Sheets.



"Unserer Ansicht nach steht außer Frage, dass sich eine weitere Erhöhung unweigerlich auf das Wirtschaftswachstum beider Länder im kommenden Jahr auswirken dürfte. Derzeit können wir uns vorstellen, dass China den USA künftig in Form von nichttarifären Handelseinschränkungen entgegentreten dürfte. Diese würden womöglich auch Einschränkungen für Exporte auf Monopolgüter beinhalten sowie Befugnisse von in China tätigen US-Unternehmen beschneiden. Perspektivisch dürfte dies zu weiteren Wechselkursverlusten führen. Eine weitere Möglichkeit besteht für China darin, sich auf geopolitischer Ebene weniger kooperativ zu verhalten - beispielsweise im Fall Nordkorea.



Bisweilen zeigt der Handelsdisput keinen nennenswerten Einfluss auf die US-Wirtschaft. Im Gegenteil, sie entwickelt sich ausgesprochen solide. Die Zölle dürften nun jedoch nach und nach greifen und erste Auswirkungen auf die US-Wirtschaft nach sich ziehen. Wir erwarten, dass die derzeit geltenden Zölle das Wirtschaftswachstum der USA im nächsten Jahr um bis zu 20 Basispunkte dämpfen könnte. Diesen Rückgang machen wir vor allem an drei Punkten fest: Erstens, aufgrund höhere Preise sowie sinkenden Reallöhnen für US-Verbraucher. Zweitens, wegen einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit der USA auf den chinesischen Märkten und gestörten Lieferketten. Drittens, könnte der bereits erwähnte Gegenwind Neueinstellungen und Investitionen von betroffenen US-Unternehmen bremsen.



Wenn die Zölle im Januar 2019 von den USA weiter erhöht werden, gehen wir aktuell davon aus, dass das US-Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr um mehr als 30 Basispunkte schrumpfen wird - in Abhängigkeit davon, auf welche Weise China reagiert. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass die US-Wirtschaft momentan schnell und robust wächst. Ein solcher Dämpfer dürfte somit bei gegenwärtigem Stand zu verkraften sein. China hingegen werden die weiteren Zölle nach unserer Ansicht härter treffen. Hier erwarten wir unter den oben genannten Voraussetzungen eine etwa doppelt so große Verminderung des Wirtschaftswachstums. Dies kommt vorrangig daher, dass Chinas Wachstumskraft stärker vom Handel abhängig ist. Die chinesischen Behörden dürften jedoch in solch einem Fall Konjunkturmaßnahmen ergreifen, um negative wirtschaftliche Auswirkungen abzufangen." (05.11.2018/ac/a/m)





Newark (www.aktiencheck.de) - China und die USA befinden sich derzeit fernab, noch in diesem Jahr einen nachhaltigen Kompromiss im Handelsstreit zu finden, so Nathan Sheets, Chief Economist and Head of Global Macroeconomic Research bei PGIM Fixed Income.Verschärft werde die Situation seitens der USA dadurch, dass sie für den Fall einer ausbleibenden Einigung, ein erneutes Anheben der Zölle ab Januar 2019 angekündigt habe. Diese sehe eine Erhöhung von derzeit 10 Prozent, um 200 Milliarden US-Dollar, auf 25 Prozent vor.