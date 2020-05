Boston (www.aktiencheck.de) - Wir haben vielleicht zwei Monate länger auf den Nationalen Volkskongress Chinas warten müssen, aber er hat uns nicht enttäuscht, so Elliot Hentov, Leiter des Policy Research EMEA bei State Street Global Advisors.



Erstens sei die Entscheidung, Hongkong ein neues Sicherheitsgesetz aufzuerlegen, ein ziemlich starkes Signal des Selbstvertrauens und zeige deutlich, dass Peking glaube, gegenüber den USA in der Welt nach der COVID-Krise stärker aufzutreten. Die gleichzeitige Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Handelsabkommens der Phase Eins sei jetzt nur noch ein Feigenblatt, um Zeit für eine geopolitische Eskalation bis zum Jahresende zu gewinnen. Trotz der bevorstehenden US-Strafmaßnahmen werde die relative Leistung des chinesischen Aktienmarktes stärker davon abhängen, wie geschickt die entwickelten Volkswirtschaften ihren Ausstieg aus dem Lockdown bewerkstelligen würden.



Zweitens würden die Experten das Bedauern des Marktes darüber nicht teilen, dass sich China von seinem BIP-Wachstumsziel verabschiedet habe und würden die Konzentration auf die Schaffung von Arbeitsplätzen begrüßen. In einer Welt der fiskalischen Flexibilität sei es leichter, Beschäftigungsziele zu erreichen und es sei weniger wahrscheinlich, dass es zu Ungleichgewichten früherer Zeiten komme. Als Folge davon würden höhere Anleiherenditen winken. All dies spreche zwar für eine weitere Abweichung von den entwickelten Volkswirtschaften, aber der Diversifizierungsvorteil untermauere weiterhin die Attraktivität chinesischer Vermögenswerte. (Ausgabe vom 22.05.2020) (25.05.2020/ac/a/m)



