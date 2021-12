Wien (www.aktiencheck.de) - Laut Reuters drängt China den deutschen Automobilzulieferer Continental (-1,4%) dazu keine Teile mehr in Litauen zu fertigen, da das Land zuletzt eine Repräsentanz in Taiwan eröffnete, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



China sehe Taiwan als Teil Chinas und habe zuletzt die diplomatischen Beziehungen mit Litauen reduziert. Gemäß dem Bericht übe China auch auf andere deutsche Unternehmen diesbezüglich Druck aus. (20.12.2021/ac/a/m)





