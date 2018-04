Linz (www.aktiencheck.de) - Chinas Präsident Xi Jinping kündigte gestern auf dem chinesischen Boao-Wirtschaftsforum neue Schritte zur Öffnung der chinesischen Volkswirtschaft an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Damit setze China in einem offensiven Schritt auf Entspannung in den beginnenden Handelskrieg zwischen den USA und China. Xi Jinping habe unter anderem die Senkung von Importzöllen auf Autos angekündigt, mehr Schutz für geistiges Eigentum von ausländischen Unternehmen und erleichterten Investitionszugang in der Auto- und Finanzbranche. Der asiatische Aktienhandel habe (vor allem Autobauer) positiv auf diese Ankündigungen reagiert. Auf die Reaktion von US-Präsident Trump dürfe man gespannt sein. EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) habe kaum reagiert und halte sich weiterhin über den Unterstützungen 7,68 und 7,71. EUR/USD zeige keine Reaktion. EUR/USD dürfte sich seitwärts zwischen 1,2260 und 1,2430 bewegen. (11.04.2018/ac/a/m)





