Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold handelte gestern zeitweise wieder bei 1.300 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.



Es sei durch den schwächeren US-Dollar und fallende Aktienmärkte unterstützt worden. Gemäß Daten der Hongkonger Statistikbehörde habe China im Oktober aus Hongkong netto 46,5 Tonnen Gold importiert. Dies sei zwar 56% mehr als im äußerst schwachen Vormonat gewesen, der den niedrigsten Wert seit gut drei Jahren dargestellt habe. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Importe aber 24% niedriger gewesen. Auch seien sie unterdurchschnittlich ausgefallen, wenn man dieses Jahr betrachte. Von Januar bis Oktober hätten die Netto-Goldimporte Chinas aus Hongkong mit 561,4 Tonnen knapp 108 Tonnen unter dem vergleichbaren Niveau des Vorjahres gelegen. Der geringere Importbedarf dürfte auf die fehlenden Käufe der Zentralbank zurückzuführen sein. Die chinesische Zentralbank habe eigenen Angaben zufolge in den letzten zwölf Monaten kein Gold gekauft.



Im Fahrwasser von Gold hätten zwischenzeitlich auch die anderen Edelmetalle zugelegt. Bei Silber seien am Handelsende allerdings keine Gewinne mehr übrig geblieben. Es halte sich nur noch knapp über der Marke von 17 USD je Feinunze. Platin habe sich auf 950 USD je Feinunze verteuert und handle damit in unmittelbarer Nähe der charttechnisch wichtigen 100- und 200-Tage-Linien. Ein nachhaltiges Überschreiten dieser Linien könnte zu technischen Anschlusskäufen führen. Palladium habe wieder oberhalb von 1.000 USD je Feinunze geschlossen. Die spekulativen Finanzinvestoren hätten ihre Positionierung in der Woche zum 21. November gemäß CFTC-Statistik bei allen vier Edelmetallen kaum verändert. (28.11.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.