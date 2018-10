Dahingegen habe Linde (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) (+6,2%) die Freigabe aus China für die USD 45 Mrd. schwere Fusion mit Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) (+5,1%) erhalten. Damit komme der Plan, zwei der größten Industriegase-Anbieter zu vereinen, einen Schritt weiter voran. Freigaben seitens Südkorea, den USA sowie die Käufer-Genehmigung durch die Europäische Kommission seien aber noch ausständig.



Bei General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) habe gestern die Ernennung eines neuen CEO für einen Kurssprung von 7,1% gesorgt. Gleichzeitig sei aber auch der Ausblick des Industriekonzerns reduziert worden.



Bergauf sei es ebenso bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (+17,4%) gegangen, dessen Einigung mit der US-Börsenaufsicht gut bei Investoren angekommen sei.





Wien (www.aktiencheck.de) - Der zuständige Richter im Bundesstaat Delaware entschied für Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) (+8,5%) und unterstützte die in einer 246-seitigen Stellungnahme festgehaltenen Einwände von Fresenius, dass der Generikahersteller Akorn (ISIN: US0097281069, WKN: 888920, Ticker-Symbol: FDA) (-58,7%) eine Reihe von Fehlern verschleierte, die Zweifel an der Validität der Daten und der Profitabilität seiner Geschäfte aufkommen ließen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Fresenius habe sich mit diesen Argumenten bereits im April vom ursprünglichen Akquisitionsvorhaben zurückgezogen.