Auf Basis der bisherigen Dynamik würden die Analysten dezenten Anpassungsbedarf für ihre Wachstumsprognose sehen und nun von einem Plus von 6,5% in 2017 ausgehen. Gleichwohl müsse bereits heute vor einer gewissen Katerstimmung gewarnt werden. So dürfte insbesondere im Bausektor und damit auch in den nachgelagerten Sektoren die Dynamik spürbar zurückgehen. Peking werde die fiskalischen Stimuli zudem nicht uneingeschränkt behalten. Panik sei hingegen kaum angebracht. Die Wachstumsverlangsamung werde sich wie in den vergangenen Quartalen vielmehr sukzessive materialisieren, sodass von einem konjunkturellen Schock nicht die Rede sein sollte.



Tatsächlich offeriere die aktuelle Wachstumsdynamik den politischen Entscheidungsträgern in Peking gewisse Freiheitsgrade in Bezug auf Reformschritte. Insbesondere die Chinesische Zentralbank scheine von dieser Opportunität zunehmend Gebrauch zu machen. PBOC-Chefvolkswirt Ma Jun habe beispielsweise jüngst angedeutet, dass das unerwartet ausgeprägte Wachstum zum Anlass genommen werden könne, bisher aufgeschobene Maßnahmen, beispielsweise gegen die Missstände in Bezug auf den Schattenbankensektor und die sog. Zombieunternehmen, umzusetzen. Vor allem die Erwartung vieler Anleger, dass bei den weit verbreiteten Wealth Management Products (WMP) aufgrund einer impliziten Staatshaftung Verluste faktisch ausgeschlossen seien, werde Peking so nicht aufrechterhalten wollen. Tatsächlich müsse aber schon von einem schmalen Grat gesprochen werden. Aufgrund der Verknüpfungen zwischen den Asset-Management-Produkten und dem Bankensektor könnte eine Abschreckung der Anleger zu unerwünschten Resultaten führen. Somit sei auch hier einmal mehr von einem graduellen Vorgehen der Entscheidungsträger auszugehen.



Nachdem sich der Renminbi zu Jahresbeginn durchaus durch erkennbare Schwächen ausgezeichnet habe, seien die Analysten schon geneigt am aktuellen Rand von einer spürbaren Stabilisierung zu sprechen. Dies komme nicht zuletzt durch die etwas abebbenden Kapitalabflüsse und den zunächst gestoppten Abwärtstrend bei den chinesischen Devisenreserven zum Ausdruck. Auch die zuletzt wieder an Fahrt gewinnenden Exporte würden im gewissen Umfang den Außenwert der chinesischen Währung unterstützen. Gleichwohl würden die Analysten die derzeit ruhigen Fahrwasser nicht zum Anlass nehmen, von einer regelrechten Entspannung zu sprechen und weiterhin von einer Abwertung des CNY gegenüber dem USD ausgehen. (Ausgabe Mai 2017) (26.04.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - China bleibt auf Wachstumskurs, so die Analysten der Nord LB.Das komme auch durch den BIP-Anstieg im ersten Quartal (6,9% Y/Y) zum Ausdruck. Vor dem Hintergrund der Unternehmensverschuldung sei außerdem das ausgeprägte nominale Wachstum, in aktuellen Preisen habe ein Plus von 11,8% Y/Y verkündet werden können, als willkommene Entwicklung zu bezeichnen. Auch die Indikatoren zur Dynamik im Berichtsmonat März würden für eine robuste Verfassung der chinesischen Volkswirtschaft sprechen. Die Einkaufsmanagerumfragen für das Verarbeitende Gewerbe würden deutlich oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten (CFLP PMI: 51,8; Caixin PMI: 51,2) notieren. Darüber hinaus habe im März die Industrieproduktion mit einer Zuwachsrate von 7,6% Y/Y positiv überraschen können. Die Einzelhandelsumsätze würden mit +10,9% Y/Y zudem keine Anzeichen für ein Abflachen des Wachstumspfades erkennen lassen.