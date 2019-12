Haupttreiber seien die Schweinefleischpreise, die als Folge der Schweinepest 110% über dem Vorjahresniveau gelegen hätten und mittlerweile auch zu einem Anstieg der Rindfleischpreise geführt hätten. Ohne Nahrungsmittel habe die Inflationsrate lediglich bei 1% gelegen, was bedeute, dass kein nachfragebedingter Preisdruck bestehe. Der anhaltende Rückgang der Produzentenpreise, die im November 1,4% unter dem Vorjahresniveau gelegen hätten, unterstreiche dies. Die Notenbank könne daher ihre Politik einer leichten Lockerung der Geldpolitik fortführen.



Durch den Handelskonflikt mit den USA hätten die Wachstumsrisiken für die chinesische Wirtschaft kurz-, mittel- und langfristig zugenommen. Kurzfristig verschlechtere sich durch die Strafzölle die Wettbewerbsposition chinesischer Exporteure auf dem wichtigen US-Markt. Mittelfristig drohe die Abwanderung von Unternehmen aus China und allgemein eine Verschlechterung des Investitionsklimas. Langfristig fehle der Wirtschaft möglicherweise der Zugang zu wichtiger Technologie.



Zudem drohe eine Regionalisierung des Welthandels und internationaler Lieferketten, wenn wie im Falle Huaweis global agierende Unternehmen nicht mehr mit beiden großen Volkswirtschaften Geschäfte machen könnten, sondern sich für ein Land entscheiden müssten. Zwar hätten die USA zuletzt verstärktes Interesse gezeigt, eine weitere Eskalation im Handelskonflikt zu vermeiden, doch eine umfassende Einigung erscheine weiterhin unwahrscheinlich, weil China dafür wichtige Teile seines Wirtschaftsmodells aufgeben müsste. Die chinesische Regierung dürfte auch in den kommenden Jahren mit Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung zurückhaltend bleiben, um das Schuldenproblem nicht zu verschärfen.



So dürften die BIP-Wachstumsraten weiter sinken und schon 2020 unter 6% liegen. Die bestehenden Kapitalverkehrskontrollen dürften verhindern, dass die Unsicherheit zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalabflüsse führe. So könne die Regierung den Wechselkurs noch weitgehend stabil halten, um zu signalisieren, dass sie die Lage unter Kontrolle habe. Das schwächere Wirtschaftswachstum und die Verschlechterung in der Leistungsbilanz würden dennoch für eine moderate Abschwächung des Renminbis sprechen.



Der Handelskonflikt erhöhe das Risiko einer Wachstumsverlangsamung. Den Ratingtrend würden die Analysten eher negativ einschätzen. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei.







In den Handelsgesprächen zwischen China und den USA wurde die lang erwartete erste Teileinigung bislang nicht erzielt, so die Analysten der DekaBank.Die für den 15. Dezember angedrohte Ausweitung der US-Strafzölle sei daher nicht vom Tisch, doch die Analysten würden es für wahrscheinlicher halten, dass sie erneut verschoben werde, um die laufenden Gespräche nicht zu belasten. Nach enttäuschenden Oktober-Zahlen zeichne sich im November eine konjunkturelle Stabilisierung ab. Die Einkaufsmanagerindices seien sowohl im Verarbeitenden als auch im Dienstleistungsgewerbe gestiegen. Zudem sei die Kreditvergabe kräftig gewesen, was zumindest auf eine stabile Investitionstätigkeit hindeute.Trotz dieser besseren Daten sei der Umfang der Maßnahmen zur Konjunkturstützung bislang hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Die Analysten würden dies so interpretieren, dass das Ziel der Stabilisierung des Finanzsystems gegenwärtig in der Regierung Priorität genieße und man daher eine weitere Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Kauf nehme. Die Analysten hätten daher ihre BIP-Prognose für 2019 von 6,2% auf 6,1% und für 2020 von 6,0% auf 5,9% reduziert. Die Inflationsrate sei im November von 3,8% auf 4,5% und damit auf den höchsten Stand seit acht Jahren gestiegen.