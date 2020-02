Die ökonomischen Anpassungsprozesse würden bei derartigen Schock sehr ähnlich ablaufen. Risikomaßnahmen würden in einem ersten Schritt zu einem Nachfrageausfall führen (freiwillig oder unfreiwillig aufgrund Quarantäne oder Reisebeschränkungen), also zu einem deutlich eingeschränkten Konsumverhalten (Restaurant, Freizeit, Reisen ). Die Produktionsseite werde in erster Linie (wenn nicht aus Quarantänegründen geschlossen) über Krankenstände, geringere Anzahl von Arbeitstagen und höhere Kosten zur Vermeidung der Ansteckung getroffen. Der Schock dürfte in einem ersten Effekt auch negative Preiseffekte haben. Bezogen auf die Branchen seien Tourismus, Transport, Beherbergung/Catering und Einzelhandel meist am Stärksten betroffen. Der Wirtschaftsverlauf sei meist v-förmig, das heiße die Wirtschaftsdaten würden sich nach der Krise relativ rasch wieder erholen.



Bei SARS sei der ökonomische Outputverlust ca. drei Monate nach dem Tiefpunkt wieder aufgeholt worden. Derartige Schocks seien also meist kurzfristiger Natur und nicht geeignet den generellen Wachstumspfad einer Ökonomie zu verändern. Die SARS Krise sei im Unterschied zu heute allerdings in einem gänzlich anderen - positiveren Wirtschaftsumfeld abgelaufen.



Für ihre Wirtschaftsprognosen würden die Analysten daher von folgendem Szenario ausgehen: Ähnlich wie bei SARS beobachtbar, würden sie den BIP-Verlauf v-förmig, das Ausmaß des Einbruchs aber heftiger ansetzen. In Summe werde der Nachfrageausfall diesmal höher sein als bei der SARS Krise. Viele Ausgaben, die nicht getätigt worden seien, würden nicht nachgeholt werden. Auch Internetkäufe (ca. 21% der Einzelhandelsumsätze) dürften aufgrund von Lieferverzögerungen/Ausfällen betroffen sein. Insgesamt werde mit einem Ausfall der im Einzelhandel in den sonst sehr starken Neujahrsfeiertagen von 30 bis 50% gerechnet.



Hinzu komme, dass es aufgrund der Arbeitssituation effektiv zu Einkommensausfällen gekommen sein dürfte. Andererseits dürften staatliche Käufe den Konsumrückgang abmildern. Die Lieferausfälle dürften die Exporte besonders treffen. Die Handelseinigung und teilweise Rückführung der Zölle dürften sich dennoch positiv zu Buche schlagen. Allerdings komme es auch zu beträchtlichen Importrückgängen (Tourismus). Im Endeffekt werde der Nettoaußenbeitrag zum BIP sogar positiv sein. Auch die Investitionsseite dürfte in Q1 aufgrund des Arbeitskraftmangels und Projektverschiebungen hart getroffen worden sein. Allerdings würden die staatlichen Maßnahmen (Erhöhung der Quote für Spezialprojekte, Lockerung der Finanzierungskonditionen) und die Implementierung des Phase 1-Deals für eine starken Investitionszyklus in den folgenden Quartalen sprechen.



Auch die Lager würden wiederaufgebaut werden und den Investitionszyklus stärken. Immobilieninvestitionen würden sowohl von den staatlichen Lockerungsmaßnahmen als auch von den geldpolitischen Anreizen profitieren. Die Verluste durch den Angebotsschock dürften daher wieder relativ rasch aufgeholt werden können. Die Analysten würden daher vorerst davon ausgehen, dass der Tiefpunkt in Q1 von 2020 erreicht werde und in Q2 und Q3 eine stärkere Gegenbewegung eintreten werde. Auf Quartalsbasis würden die Analysten eine Schrumpfung des Wirtschaftswachstums und eine Überkompensierung der Wachstumsraten in Q3 und Q4 unterstellen. Auf Jahresbasis bedeute dies einen starken Rückfall auf 3,6% in Q1 20 und eine deutliche Gegenbewegung auf über 6,0% in den folgenden Quartalen.



Für das Gesamtjahr 2020 ergebe sich aufgrund des unterstellten Quartalsverlaufs dennoch eine um 0,4 Prozentpunkte niedrigeren Wachstumsrate als vor der Krise; das heiße, die Analysten würden ihre BIP-Wachstumsschätzung für China in 2020 auf 5,6% revidieren. Pendele der BIP-Wachstumsverlauf wieder in das normal beobachtbare Band der letzten Jahre, ergebe die niedrige Basis des Jahres 2020 einen deutlichen BIP-Sprung nach oben und einen Prognosewert von 6,1 für das Gesamtjahr, bevor 2022 wieder auf den ursprüngliche Abwärtstrend mit einer BIP-Wachstumsrate von 5,7% eingeschwenkt werde. Breche das BIP-Wachstum in Q1 stärker ein (ca. -3,0% qoq), müsste die Wirtschaftsdynamik mit noch deutlicheren finanzpolitischen Maßnahmen gestützt werden, um den Nachfrageausfall abfedern zu können. In jedem Fall könne von weiteren Maßnahmen ausgegangen werden. Eine Adjustierung der Prognosen sei erst möglich, wenn die ersten harten Daten auf dem Tisch lägen, das werde erst Mitte März der Fall sein. (27.02.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Während sich der Coronavirus rund um den Globus ausbreitet, gehen in China die Neuinfektionen und die Negativmeldungen zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Große Unsicherheit herrsche nach wie vor um die wirtschaftlichen Auswirkungen - die sich derzeit vorwiegend in China und in den asiatischen Ländern zeigen würden, welche die stärksten wirtschaftlichen Verschränkungen mit China aufweisen würden. Nicht enthalten seien in den folgenden Überlegungen die wirtschaftlichen Rückkopplungen auf China, die sich aus einer weltweiten Wirtschaftsabschwächung infolge der Coronavirus-Ausbreitung ergeben könnten. Nach wie vor gebe es für exakte Berechnungen der wirtschaftlichen Auswirkungen noch zu große Unsicherheiten und zu wenig Anhaltspunkte.Auch Vergleiche mit ähnlichen Epidemien wie SARS 2002/03 seien aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen nur eingeschränkt möglich. Im derzeitigen Umfeld werde aber immer deutlicher, dass sich die angeordneten Transportbeschränkungen, Quarantänemaßnahmen, Feiertagsverlängerungen und Fabrikschließungen (die insgesamt sowohl auf die Nachfrageseite wirken würden, als auch einen Angebotsschock verursacht hätten) wesentlich negativer auf das Wirtschaftswachstum auswirken würden als bei der letzten Epidemie 2002/03. Zudem dürfte diesmal auch der Dienstleistungssektor stärker betroffen sein, dessen Anteil am BIP heute deutlich größer sei als 2002.