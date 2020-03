Die Analysten der DekaBank haben daher ihre BIP-Prognose für das erste Quartal auf 3% yoy revidiert und nehmen die Gesamtjahresprognose von 5,6% auf 4,5% zurück. Auch bei dieser Prognose bestünden noch immer eher Abwärtsrisiken, da die Erholung im März nach den bislang vorliegenden Daten zäher verlaufe als unterstellt. Alle Prognosen seien weiterhin mit hoher Unsicherheit behaftet. Die Regierung konzentriere ihre Bemühungen gegenwärtig darauf, die Unternehmen zu entlasten, um keine Konkurswelle zu riskieren. Klassische Konjunkturhilfen wie Infrastrukturinvestitionen sollten vor allem die Handlungsbereitschaft der Regierung dokumentieren, doch sie könnten gegenwärtig nicht viel bewirken.



Die Corona-Epidemie belaste die Wirtschaft vor allem im ersten Quartal, während es bereits im zweiten Quartal zu einer deutlichen Erholung kommen dürfte. Angesichts einer tiefen Störung der Lieferketten, der Unsicherheit über den weiteren Ansteckungsverlauf und der Belastungen in anderen Teilen der Weltwirtschaft bestünden ungewöhnlich hohe Prognoserisiken. Mittel- und langfristig könnte die gegenwärtige Krise dazu führen, dass lange Lieferketten als zu hohes Geschäftsrisiko betrachtet würden, was zu Produktionsverlagerungen aus China in andere Länder führen könnte. Einen weiteren Standortnachteil für die chinesische Wirtschaft stelle der Handelskonflikt mit den USA dar, der trotz der Einigung auf ein "Phase-1-Abkommen" nicht gelöst sei. Es drohe eine Regionalisierung des Welthandels und internationaler Lieferketten, wenn wie im Falle Huaweis global agierende Unternehmen nicht mehr mit beiden großen Volkswirtschaften Geschäfte machen könnten, sondern sich für ein Land entscheiden müssten.



Die chinesische Regierung dürfte auch in den kommenden Jahren mit Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung zurückhaltend bleiben, um das Schuldenproblem nicht zu verschärfen. So dürften die BIP-Wachstumsraten im Trend weiter sinken, wobei die Corona-Krise 2020 und 2021 zu verstärkten Schwankungen führe. Die bestehenden Kapitalverkehrskontrollen dürften verhindern, dass die Unsicherheit zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalabflüsse führe. So könne die Regierung den Wechselkurs stabil halten. Schwächere Fundamentaldaten würden langfristig für eine Abwertung des Renminbis sprechen.



Unabhängig von der Corona-Epidemie, die die Konjunktur nur vorübergehend belaste, befinde sich das Wirtschaftswachstum Chinas auf einem sinkenden Trend. Den Ratingtrend schätzen die Analysten der DekaBank eher negativ ein. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 06.03.2020) (09.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Regierung hat in den vergangenen Wochen Fortschritte bei der Eindämmung der Corona-Epidemie gemacht, berichten die Analysten der DekaBank.Die Neuansteckungszahlen seien landesweit stark gefallen. Dies habe jedoch nur auf Kosten einer massiven Einschränkung der Bewegungsfreiheit und der Produktionstätigkeit erreicht werden können. So dürften bislang nur etwa 60% der Wanderarbeiter, die einen großen Teil der Industriearbeiterschaft ausmachen würden, nach dem Neujahrsfest in ihre Arbeitsorte zurückgekehrt sein. Regierungsvertreter auf den unteren Ebenen, die die Wiederaufnahme der Produktion genehmigen müssten, dürften zudem eher vorsichtig handeln. Im Zweifelsfall würden sie wirtschaftliche Schäden durch eine verspätete Wiederaufnahme der Betriebstätigkeit in Kauf nehmen, um das Risiko gering zu halten, dass in ihrem Bezirk die Ansteckungszahlen wieder steigen würden. Daher laufe die Wirtschaftstätigkeit nur sehr langsam wieder an. Zwar bleibe es bei dem Verlaufsbild, dass der Tiefpunkt im Februar erreicht worden sei und schon der März eine Erholung bringen werde. Doch vor April sei nicht mit einer Normalauslastung zu rechnen.