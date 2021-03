Nun könnte man sagen: Das sei nur eine vorübergehende Erscheinung. China habe das Problem erkannt und werde mit einer Bildungsoffensive auch mit dieser Herausforderung fertig. Tatsächlich habe das Land an vielen Fronten in dieser Beziehung große Fortschritte gemacht, die Schulgebäude auf dem Land, wo die meisten Kinder und Jugendlichen leben würden, seien modernisiert, die Lehrpläne vereinheitlicht, die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen verbessert worden. Das Problem liege aber tiefer, wie man aus den Studienergebnissen von Rozelle und Hell, die seit mehreren Jahrzehnten die Situation von Kindern und Jugendlichen im ländlichen China tiefgehend analysieren würden, ablesen könne.



Zunächst müsse man wissen, dass das Bildungsproblem in China ein Problem der Kinder und Jugendlichen auf dem Land sei. Denn 70% dieser Bevölkerungsgruppe lebe auf dem Land. Das Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land sei sehr groß. Und das liege, so unglaublich es klingen möge, zu einem großen Teil an einem ernährungs- und hygienebedingten schlechten Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen.



Ein Viertel von ihnen leide unter Blutarmut, bedingt durch Eisenmangel, was ihre Konzentrationsfähigkeit schwäche. In vielen ländlichen Gebieten hätten 40% der Jugendlichen Darmwürmer. Und bei 20% der Schüler an der Highschool werde Kurzsichtigkeit nicht erkannt, was ebenfalls die Lernergebnisse signifikant beeinträchtige. Es gehe aber tatsächlich schon im Babyalter los. Untersuchungen der Autoren würden anhand eines international standardisierten und schon lange verwendeten Tests zeigen, dass 50% der auf dem Land lebenden Babys einen für ihr Alter unterdurchschnittlichen IQ hätten. Unterernährung scheine der wichtigste Grund für dieses Ergebnis. Langzeituntersuchungen würden zeigen, dass diese Kinder normalerweise niemals einen IQ von mehr als 90 erreichen könnten (100 sei der Durchschnitt).



Die hier aufgeführten Defizite müsste man eigentlich leicht beseitigen können. Brillen gegen Kurzsichtigkeit, Tabletten zu Centbeträgen gegen Darmwürmer und gegen Anämie und Aufklärungsarbeit in Bezug auf die Versorgung von Babys. Tatsächlich würden Maßnahmen, die der Staat ergreife, immer wieder auf Widerstand stoßen, geprägt durch Glaubenssätze wie "die Augen würden durch Brillen geschwächt" oder "Darmwürmer würden bei der Verdauung helfen". Immerhin: Die Tatsache, dass sich die Probleme materiell gesehen zu extrem günstigen Kosten beseitigen ließen, gebe Anlass für Hoffnung, dass in den nächsten Jahren gewisse Fortschritte erzielt würden.



Die niedrige Quote an Menschen in China, die einen Highschool-Abschluss hätten, werde man durch eine Offensive bei der Erwachsenenbildung vermutlich nicht beseitigen können. Abgesehen von den damit verbundenen Kosten würden viele Erwachsene schlicht nicht die Voraussetzungen haben, um auf ein signifikant höheres Bildungsniveau zu gelangen - fehlender Schulabschluss und Mangelernährung während der Kindheit könnten vielfach nicht wieder rückgängig gemacht werden.



Das seien die Probleme auf der Mikroebene, sie hätten aber Rückwirkungen auf die Makroebene. Ein Blick auf Länder wie Südafrika und Mexiko zeige, was passieren könne, wenn Menschen, die ungelernt seien, ihre Arbeit verlieren würden. Sie würden sich häufig kriminellen Organisationen anschließen. Chinas Regime möge in der Lage sein, durch strikte Kontrollen zu verhindern, dass das Land diesen Weg nehme. Die Unzufriedenheit unter den Chinesen dürfte aber zunehmen, da sie die Perspektive verlieren würden, dass ihre Kinder es einst besser haben würden als sie selber.



Zurück zu den deutschen Unternehmen, die nach China exportieren würden oder vor Ort tätig seien. Man könnte meinen, dass die großen chinesischen Industrie- und Technologiezentren von den Problemen auf dem Land relativ weit entfernt seien. Dabei dürfe man aber nicht vergessen, dass die Millionen von Migranten und die niedrigen Lohnkosten in den vergangenen Jahrzehnten eine wichtige Stütze auch für Technologieunternehmen gewesen seien. Ohne die zu Niedrigstlöhnen beschäftigten Lieferanten habe ein plattformbasierter Essensservice kein funktionierendes Geschäftsmodell. Soziale Spannungen zwischen Land und Stadt könnten den sozialen Frieden gefährden und damit den Standortbedingungen schaden und das Wirtschaftswachstum dämpfen. Höhere Kriminalität könnte sich zunehmend in den Städten bemerkbar machen und die Attraktivität des Standorts Chinas für ausländische Mitarbeiter senken.



Die Botschaft des Buchs "Invisible China" sei klar: Die Risiken für China, von dem Weg des jährlich steigenden Wohlstands, von dem sich Unternehmen weltweit auch für die Zukunft hohe Absatzchancen erwarten würden, seien größer als man das vielfach wahrhaben möchte. Zweifel an dem chinesischen Wachstumsnarrativ seien angebracht.







