Eine spürbare Abwertung des Yuan werde die Regierung wohl vermeiden wollen. Erstens könne sie unkontrollierbar werden, wenn sie zu starken privaten Kapitalabflüssen führe. Zweitens werde man den drohenden Konflikt mit Washington scheuen. Drittens hätten die Exporte als Wachstumsmotor nicht mehr die Bedeutung wie in den 1990er oder frühen 2000er Jahren. Als Instrument der Konjunkturstimulierung sei der Wechselkurs daher für China weniger wichtig geworden.



Auf der einen Seite werde das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Industrieländern eher schwieriger, selbst wenn sich der Handelsstreit mit den USA erwartungsgemäß nicht weiter zuspitze. Donald Trump habe mit seiner Kritik an der chinesischen Wirtschaftspolitik in der Sache vielen in den Industrieländern aus dem Herzen gesprochen. Auch in Europa gehe die Tendenz dahin, den Verkauf inländischer Unternehmen und Technologien an staatlich kontrollierte Institutionen aus dem Ausland und speziell aus China strenger zu reglementieren bzw. einzuschränken - zur Not mit ordnungspolitisch fragwürdigen Methoden.



Auf der anderen Seite eröffne der Rückzug der USA aus einer globalen Führungsrolle der Regierung in Peking Spielräume, den eigenen Einfluss weltweit auszubauen. Zwar habe sich zuletzt in einigen Ländern Widerstand gegen große, scheinbar billige Infrastrukturkredite aus China geregt. Viele Staaten, nicht zuletzt in Ostasien, würden aber mangels politischen Engagements der USA keine andere Wahl haben, als sich mit China zu arrangieren. Vor allem die zentralasiatischen Länder entlang der "Neuen Seidenstraße" hätten oft keine echte Alternative zu chinesischem Kapital.



Unsicher bleibe, ob es China gelingen könne, der sogenannten "Middle Income Trap" zu entgehen. Viele Schwellenländer hätten im Verlauf ihres Entwicklungsprozesses eine spürbare Wachstumsverlangsamung bei einem Pro-Kopf-Einkommen verzeichnet, das noch deutlich unter dem liege, wo heute die Gruppe der "Industrieländer" beginne. Für China würden die Analysten dies nicht erwarten.



Selbst ein mittelfristiges Wachstum von "nur" 5% pro Jahr bedeute angesichts der demografischen Entwicklung (als Folge der "Ein-Kind-Politik") auf Pro-Kopf-Basis einen weiteren spürbaren Aufholeffekt gegenüber den Industrieländern. Aber um das Trendwachstum auf diesem Wert zu stabilisieren, seien umfangreiche wirtschaftliche Reformen erforderlich. Wenn die Regierung um der kurzfristigen Stabilität willen die dafür notwendigen Schritte nicht wage, sinke die Wahrscheinlichkeit, dass China in absehbarer Zeit in die Riege der Industrieländer vorstoßen könne. (Ausgabe vom 03.12.2018) (11.12.2018/ac/a/m)







Die Regierung habe in Situationen abnehmender Dynamik immer gegengesteuert, unabhängig von der Ursache - und diesmal sei es nicht anders. Die Analysten würden daher erwarten, dass die Führung in Peking den bereits eingeschlagenen Kurs einer expansiveren Fiskalpolitik sowie einer Lockerung der Geld- und Kreditpolitik weiter verfolge. Mittelfristig sinnvolle, aber kurzfristig belastende Reformen würden hinten angestellt. Dadurch stabilisiere man zwar die Konjunktur. Da die strukturellen Probleme aber nicht angegangen würden, setze dies letztlich den mittel- bis langfristigen Wohlstand aufs Spiel.