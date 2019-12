Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Stimmungsumfragen aus dem Produktionssektor lieferten im November unerwartet deutliche positive Signale: Der (offizielle) CFLP PMI zog auf 50,2 Punkte, der Caixin PMI auf 51,8 Punkte an, so die Analysten der Nord LB.



Die Stimmung im verarbeitenden Sektor helle sich damit weiter auf. Staatliche Maßnahmen und Aussichten auf eine (Teil-)Einigung im Handelskonflikt würden einige chinesische Unternehmern offenbar etwas durchatmen lassen. Zuletzt habe sich allerdings in den monatlichen Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen eine erneute Schwäche gezeigt, so dass die Konjunktur noch nicht über den Berg sei. Die Umfragen unter Dienstleistungsunternehmen sei positiv ausgefallen, die Binnenwirtschaft scheint intakt zu sein. Letztlich werde es darauf ankommen, ob die Hoffnungen auf einen "Phase-1-Deal" gerechtfertigt seien. Für China wäre eine (Teil-)Einigung sicher wichtig - die Nachrichten aus Hong Kong würden derzeit allerdings die Verhandlungen verkomplizieren. (02.12.2019/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.



