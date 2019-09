Am heutigen Montagmorgen seien dann die Zahlen zum Caixin PMI veröffentlicht worden. Dieser Stimmungsindikator, der im Gegensatz zum CFLP PMI auch die Rückmeldungen etwas kleinerer Firmen berücksichtige und als eine Umfrage unter verstärkt weniger staatlich orientierter Unternehmen gelte, sei im August etwas überraschend auf 50,4 Punkte angezogen. Dies möge an den ersten stützenden Maßnahmen der Regierung liegen (insbesondere an den in die Wege geleiteten Infrastrukturausgaben). Allerdings sei die Unterkomponente "neue Exportraufträge" deutlich zurückgegangen, was ein klares Indiz für Probleme im Außenhandel sei.



Trotz der etwas gegenläufigen Tendenz von CFLP PMI und Caixin PMI würden die Aussichten für die chinesische Volkswirtschaft gedämpft bleiben. Das Thema Handelskonflikt zwischen den USA und China spiele eine zunehmend wichtige Rolle. Erst gestern seien neue Zölle in Kraft getreten - weitere seien bereits angekündigt. Das vormalige Hoffen auf einen Handelsdeal sei inzwischen der Erkenntnis gewichen, dass die chinesische Industrie im Zuge der Eskalation einen starken Gegenwind zu spüren bekommen werde. Mit der Zündung einer weiteren Eskalationsstufe Anfang August und dem teilweisen Zurückrudern auf eine Position beiderseitiger Verhandlungsbereitschaft seien Fragen zur konjunkturellen Entwicklung schwieriger denn je zu beantworten.



Ein einzelner Tweet könne höhere Zölle oder Signale der Entspannung liefern. Wie wolle man unter dieser Unsicherheit investieren? Es bleibe zu befürchten, dass die Unterhändler auf beiden Seiten mittlerweile doch ein ganzes Stück weit auseinander lägen in ihren Vorstellungen, wie ein "Deal" aussehen könnte. Damit sei die Wahrscheinlichkeit für eine Einigung tatsächlich zurückgegangen, aber dennoch vorhanden. Schließlich könnten beide Länder davon profitieren. Dazu müssten aber die Wettbewerbsbedingungen vereinheitlicht werden, worauf die USA bestünden.



Heute werde in den USA der Labor Day begangen. Sollte sich Donald Trump zum Frühstück wieder bei Twitter äußern, könnten die Finanzmärkte in den USA auf seine Kommentare nicht reagieren - wohl aber jene unruhigen Kapitalmärkte außerhalb des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten !



Bereits am Samstag sei der CFLP Einkaufsmanagerindex der China Federation of Logistics and Purchasing bekannt gegeben worden. Mit 49,5 Punkten werde für den Verarbeitenden Sektor den vierten Monat in Folge eine rückläufige Dynamik angezeigt. Auch wenn dieser sogenannte "offizielle" PMI für das Verarbeitende Gewerbe (wie erwartet) enttäuschend ausgefallen sei, so sollte auch festgehalten werden, dass der Dienstleistungssektor in China offenbar in noch recht ordentlicher Verfassung sei: Der CFLP PMI Non-Manufacturing sei unverändert bei stattlichen 53,8 Punkten geblieben.