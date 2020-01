Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Stimmungsumfragen aus dem Produktionssektor lieferten im Dezember keine weiteren positiven Signale, so Bernd Krampen von der NORD/LB.



Der (offizielle) CFLP PMI habe bei 50,2 Punkten verharrt, der Caixin PMI sei sogar leicht auf 51,8 Punkte zurückgegangen. Die Stimmung im Verarbeitenden Sektor bleibe mit über 50 Punkten aber leicht positiv. Zuletzt hätten sich in den monatlichen Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen gewisse Verbesserungen gezeigt, die Konjunktur sei damit aber noch nicht über den Berg. Allerdings dürften die heute Morgen verkündete geldpolitische Lockerung der People's Bank of China (PBoC) sowie der nun möglicherweise Mitte Januar zu unterzeichnende "Phase-1-Deal" für weitere stabilisierende Impulse sorgen. (02.01.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.