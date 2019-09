Auch wenn dieser von CFLP ermittelte so genannte "offizielle" PMI für das Verarbeitende Gewerbe schwach geblieben sei, so sollte konstatiert werden, dass der Dienstleistungssektor in China offenbar in noch recht ordentlicher Verfassung sei: Der CFLP PMI Non-Manufacturing sei nahezu unverändert bei stattlichen 53,7 Punkten geblieben.



Kurz darauf ebenfalls heute Morgen seien die Zahlen zum Caixin PMI veröffentlicht worden. Dieser Stimmungsindikator habe im September recht deutlich auf 51,4 Punkte (nach 50,4 Punkten) angezogen. Der Caixin berücksichtige im Gegensatz zum "offiziellen" CFLP PMI auch die Rückmeldungen etwas kleinerer Firmen und gelte als eine Umfrage unter verstärkt weniger staatlich orientierten Unternehmen.



Die Zuwächse im Verarbeitenden Gewerbe könnten an einzelnen stützenden Maßnahmen der Regierung (Infrastrukturausgaben; Senkung des Mindestreservesatzes) gelegen haben. Zudem dürften die zuletzt wieder leicht verbesserten Aussichten auf ein Treffen hochrangiger Delegationen aus den USA und China und somit einer möglichen (Teil-)Einigung zu einer Aufhellung geführt haben. Dies scheine auch die CFLP Unterkomponente "neue Exportraufträge" zu bestätigen, welche auf 48,2 Punkte immerhin auf den höchsten Stand seit einem Jahr angezogen sei. Die Außenhandelsprobleme seien nicht vom Tisch, die Perspektiven seien aber nicht mehr komplett in Moll.



Die Lage für die chinesische Volkswirtschaft bleibe aber problematisch. Die sukzessive sich abschwächenden Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen würden eine abnehmende Dynamik betätigen. Zudem spiele das Thema Handelskonflikt zwischen den USA und China eine unverändert wichtige Rolle. Das Hoffen auf einen "Handelsdeal" sei etwas zurückgekehrt: Immerhin würden wieder Gespräche stattfinden und für den 10. bis 11. Oktober sei ein hochrangiges Treffen geplant. So sei eine (Teil-)Lösung denkbar. Beide Länder könnten davon profitieren. Ein einzelner Tweet von Donald Trump könne allerdings jederzeit höhere Zölle oder Signale der Eskalation liefern. Ob der zuletzt stark unter innenpolitischen Druck geratene US Präsident zu einem konzilianteren Umgang mit China neigen werde oder nun erst recht China noch härter angehen möchte, bleibe wohl zunächst noch sein Geheimnis.



Die chinesischen Stimmungsumfragen aus dem Produktionssektor hätten im September leicht positive Signale geliefert: Während der (offizielle) CFLP PMI auf 49,8 Punkte nur marginal zugelegt habe, sei der Caixin PMI auf Punkte 51,4 Punkte deutlicher angestiegen. Die Stimmung im verarbeitende Sektor helle sich damit immerhin leicht auf: Staatliche stützende Maßnahmen und Aussichten darauf sowie ein für Mitte Oktober geplantes Treffen zwischen den USA und China im Handelskonflikt würden den chinesischen Unternehmern eine gewisse Zuversicht zurückgeben. Dennoch bleibe die konjunkturelle Lage in China angespannt, was die monatlichen "harten" Daten bestätigt hätten. Alle Augen seien nun auf den 10. und 11. Oktober gerichtet, wenn in Washington ein erneuter amerikanisch-chinesischer Showdown anstehe. (30.09.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zwei wichtige nationale Stimmungsumfragen aus China wurden am heutigen Morgen bereits veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Die beiden Stimmungsumfragen zum Verarbeitenden Gewerbe hätten sich beide etwas verbessert. Der seit Monaten vorherrschende Eindruck, dass die Wachstumsdynamik des Landes zurückgehe, sei demnach im Monat September nicht bestätigt worden.Der CFLP Einkaufsmanagerindex der China Federation of Logistics and Purchasing für den verarbeitenden Sektor habe leicht auf 49,8 Punkte (nach 49,5 Punkten) zugelegt. Allerdings bleibe der Indikator den fünften Monat in Folge unterhalb der "Expansionsschwelle" von 50 Punkten und zeige damit eine rückläufige Dynamik an.