Hannover (www.aktiencheck.de) - Für Chinas Industriesektor wurde heute erwartungsgemäß ein Stimmungsrücksetzer gemeldet, so die Analysten der Nord LB.



Auffällig sei die eingetrübte Lage bei den Bestellungen aus dem Ausland. Auch der starke Renminbi dürfte hier zunehmend seinen Einfluss geltend machen, was in Peking die Alarmglocken klingeln lassen dürfte. Binnendynamisch würden erwartungsgemäß zunächst die kleinen Betriebe den eisigen Wind der härteren Gangart Pekings spüren - unter anderem mit Blick auf Kreditvergabe und Umweltauflagen. (31.01.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.