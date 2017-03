Für Aufsehen hätten die ausländischen Direktinvestitionen in China gesorgt, welche zum ersten Mal im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen seien. Für den Januar hätten ausländische Unternehmen 9,2% weniger verglichen zum Jahr zuvor investiert, während für den Februar lediglich ein Nullwachstum habe verzeichnet werden können. Diese Entwicklung sei vermutlich Ausdruck einer anhaltenden Vorsicht, inwieweit China in Zukunft als Produktionsstandort für multinationale Unternehmen noch Relevanz besitze. Die Ankündigungen der neuen US-Regierung, die inländische Produktion steuerlich und wirtschaftspolitisch zu stützen, und ein vermeintlich protektionistischeres handelspolitisches Umfeld hätten globale Unternehmen vor neuen Investitionen in China zunächst zurückgehalten.



Das chinesische Neujahrsfest sei das dominierende Ereignis im ersten Quartal und habe einen signifikanten Einfluss auf die wirtschaftliche Aktivität. Während der Verkehr zu Straße, Schiene und in der Luft überproportional zunehme, würden die inländischen Unternehmen während der Feierlichkeiten ihre Produktionstätigkeiten einstellen. Dies wirke sich unmittelbar auf die Exporttätigkeit der Wirtschaft aus. Die Ausfuhren chinesischer Unternehmen würden in dieser Zeit signifikant zurückgehen. Importe seien davon nicht betroffen, da chinesische Unternehmen in der Zeit des Neujahrsfests einen hohen Bestand an Vorprodukten aufbauen würden, die im Jahresverlauf abgebaut würden. Im Februar hätten die Importe Chinas 44,7% über dem Vorjahresniveau gelegen, während die Exporte mit -1,3% rückläufig gewesen seien. So sei es wenig verwunderlich, dass die chinesische Handelsbilanz für Februar ein Defizit von 9,15 Mrd. US-Dollar aufweise.



Das Zusammenspiel zwischen den Erzeuger- und Konsumentenpreisen in China habe im letzten Monat Fragen aufgeworfen. Während die Konsumentenpreise im Februar nur 0,8% YoY hätten zulegen können, sei die Teuerung gemessen an Erzeugerpreisen in der gleichen Periode um 7,8% gewachsen. Diese Divergenz sei erstaunlich, da sich beide Komponenten tendenziell in dieselbe Richtung bewegen würden. Auch hier kämen vermutlich Sondereffekte zum Tragen. Das schwache Wachstum in den Konsumentenpreisen erschließe sich aus einem Abflachen der Konsumaktivität durch das Neujahrsfest. Für das Anziehen der Erzeugerpreise seien die haussierenden Rohstoffpreise ursächlich, die von der produzierenden Industrie direkt an den Verbraucher weitergegeben würden. Da die Teuerung der Rohstoffpreisentwicklung zunächst gestoppt scheine, sei eine Normalisierung der Erzeugerpreise für die nächsten Monate zu erwarten. Auf Jahressicht sei ein Überschreiten des Inflationsziels von 3,0% somit wenig wahrscheinlich.



Die gesamtwirtschaftliche Wachstumsstrategie Chinas fundiere immer noch auf hohen Investitionen in neue Produktionsanlagen und Infrastrukturprojekte, die durch die großzügige Kreditneuvergabe der staatseigenen Banken möglich gemacht würden. Alleine im Februar seien 2.030 Mrd. Renminbi (RMB; rund 300 Mrd. US-Dollar) an neuen Krediten an Unternehmen und Privathaushalte gewährt worden, was signifikant über dem 5-Jahres-Schnitt in Höhe von 880 Mrd. RMB liege. Durch diese umfangreiche Neukreditvergabe bleibe China weiterhin auf einem stabilen Wachstumspfad.



Jedoch müsse die chinesische Regierung mittelfristig erkennen, dass ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum nur mit der Etablierung von neuen Wirtschaftszweigen generiert werden könne. Die Vielzahl der neuen Gelder würden weiterhin von Überkapazitäten geprägte Sektoren wie die Montan- oder Grundstoffindustrie erreichen, dessen bilanzielle Verschuldungsgrade teilweise über 80% reichen würden. Eine Fokussierung der Neukreditvergabe auf zukunftsträchtige Sektoren wie Medizintechnik, regenerative Energie oder Unternehmensdienstleistungen könnte dem Wachstumsmodell Chinas zu neuen Impulsen verhelfen. Bis zum Großen Nationalen Volkskongress im Herbst sei aber keine Abkehr von der bislang angewandten Wachstumsstrategie zu erwarten.



Trotz einer Vielzahl von Restriktionen, u.a. einer Anzahlungspflicht beim Immobilienerwerb, sei die Preisentwicklung auf den chinesischen Immobilienmärkten noch nicht zurückgegangen. Im Februar sei landesweit 6,2% mehr Immobilieneigentum erworben worden als im vergangenen Jahr. Die Preisentwicklung sei in den großen chinesischen Städten weiterhin wenig nachhaltig. Während in New York im Mittel das 32Fache seines durchschnittlichen Jahreseinkommens für den Immobilienkauf aufgewendet werde, liege dieser Wert in Shanghai beim 50Fachen. Die Überhitzungsgefahren würden im Immobiliensektor somit immanent bleiben und könnten durch noch stärkere Restriktionen zumindest abgeschwächt werden. (Ausgabe vom 21.03.2017) (22.03.2017/ac/a/m)







