Tradegate-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

7,25 Euro -3,97% (05.08.2019, 17:29)



Hong Kong-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

63,15 USD -2,92% (05.08.2019)



ISIN China Mobile-Aktie:

HK0941009539



WKN China Mobile-Aktie:

909622



Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

CTM



Hong Kong Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

0941.HK



Kurzprofil China Mobile Ltd.:



China Mobile Ltd. (ISIN: US16941M1099, WKN: 909571, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (05.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse von Analyst Tucker Grinnan von HSBC:In Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tucker Grinnan von der Investmentbank HSBC die Aktie von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) weiterhin zu halten.Der Anstieg der Investitionen bei China Mobile Ltd. hänge vor allem mit Ausgaben für das 5G-Netz zusammen. Der Roll-out von 4G und des Glasfasernetzes sei weitgehend abgeschlossen. Die große physische Asset-Basis helfe dem Mobilfunkbetreiber in einem gewissen Umfang dabei Investitionen für den Ausbau des 5G-Netzes zu sparen.Die HSBC-Analysten kürzen vor allem wegen der Annahme höherer Abschreibungen ihre Nettogewinnprognosen. Analyst Tucker Grinnan reduziert das Kursziel für die China Mobile-Aktie von 85,00 auf 77,00 HKD.In ihrer China Mobile-Aktienanalyse stufen die Analysten von HSBC den Titel unverändert mit "hold" ein.Börsenplätze China Mobile-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs China Mobile-Aktie:7,25 Euro -3,97% (05.08.2019, 17:03)