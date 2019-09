Tradegate-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

Kurzprofil China Mobile Ltd.:



China Mobile Ltd. (ISIN: US16941M1099, WKN: 909571, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (26.09.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse der Analystin Michelle Wei von J.P. Morgan Securities:In Rahmen einer Aktienanalyse vertritt Analystin Michelle Wei von J.P. Morgan Securities in Bezug auf die Aktien von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) nach wie vor eine neutrale Haltung.Brasilianischen Medienberichten zufolge würden Huawei und China Mobile Ltd. ein Investment in den Telekomanbieter Oi in Erwägung ziehen, der sich in Schwierigkeiten befinde.Die Analysten von J.P. Morgan Securities halten jedoch ein solches Szenario für unwahrscheinlich. Der Konzern habe sich einen zurückhaltenden Ansatz auf die Fahnen geschrieben was Übernahmen im Ausland betreffe.In ihrer China Mobile-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel weiterhin mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 70,00 HKD.Börsenplätze China Mobile-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs China Mobile-Aktie:7,45 Euro -1,32% (26.09.2019, 15:41)