Bonn (www.aktiencheck.de) - China plant eine Verschärfung des Kartellrechts, um für mehr Wettbewerb im Internet zu sorgen, so die Analysten von Postbank Research.



Der Konzentrationsgrad in der Branche sei hoch: Beim Onlinehandel habe das größte Unternehmen einen Marktanteil von 55 Prozent, beim mobilen Zahlungsverkehr würden die beiden führenden Anbieter fast 95 Prozent aller Umsätze auf sich vereinigen. Zwar könnte ein strengeres Kartellrecht das Umsatzpotenzial der großen chinesischen Internet-Unternehmen begrenzen und deren Aktienkurse zeitweise belasten; nach Erachten der Analysten würden aus gesamtwirtschaftlicher Sicht aber die Vorteile überwiegen.



Ein stärkerer Wettbewerb sorge auf lange Sicht für mehr Effizienz und Wachstum. Die Konsumenten würden zu den Gewinnern zählen, da sie Produkte meist günstiger erwerben könnten als in monopolistischen Strukturen. Gleichzeitig würden sich für zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen aus der chinesischen Internetbranche Expansionschancen eröffnen, wovon Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft profitieren könnten. (27.11.2020/ac/a/m)



