China habe mit einem Importzoll von zusätzlich 5% - 10% bzw. neuen 25% auf ca. 5 000 Produkte, darunter erstmals Öl, aus einer Liste von USD 75 Mrd. an Importen aus den USA geantwortet. Auch diese wurden bzw. werden in zwei Tranchen - Anfang September und am 15. Dezember eingeführt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der Großteil der Zölle betreffe landwirtschaftliche Produkte, Fahrzeuge und Autoteile. Bis jetzt seien bereits Zölle (5-25%) auf US-Importe im Ausmaß von USD 110 Mrd. eingehoben worden. Damit seien nur USD 10 Mrd. an US-Importen übrig, die noch nicht angetastet worden seien. Die größte Produktgruppe daraus betreffe Boeing. Darüber hinaus scheine China die Währung als Vergeltungsmaß einzusetzen. Nachdem China zum ersten Mal seit der großen Krise eine Abwertung des Renminbis auf über 7,0 gegenüber USD zugelassen habe, scheine das Tor für weitere Abwertungen offen zu sein.



Der Handelskonflikt sei bereits untrennbar mit der Verschlechterung der ökonomischen Daten verbunden. Die Auswirkungen würden sich nicht nur in den globalen Stimmungsumfragen zeigen. Die PMIs für den Industriesektor würden seit Jahresbeginn nicht nur in China zum Teil im kontraktiven Bereich schwanken. Die jüngste Umfrage von Caixin zeige zwar wieder eine Stimmungsaufhellung; der PMI sei in den Sommermonaten über die Expansionsschwelle gestiegen. Die leicht bessere Stimmung dürfte aber den öffentlichen Aufträgen geschuldet sein. Die bedeutenderen Teilkomponenten des Index wie Aufträge, insbesondere Exportaufträge, seien stark zurückgefallen. Ein konjunktureller Turnaround werde von diesen Daten daher noch nicht angezeigt.



Bei den harten Daten zeige sich der Effekt in den negativen Exportzahlen. Exporte in die USA seien im August um -16 % p.a. gefallen, aber auch die Importe aus den USA hätten sich aufgrund des Rückgangs landwirtschaftlicher Einfuhren um 22,3% p.a. reduziert. Mittlerweile habe auch das Exportwachstum in andere Länder nachgelassen. Angesichts der Handelsbelastung durch die nächsten Zolltranchen ab September und den globalen Rezessionsbefürchtungen sei nicht von einer signifikanten Verbesserung auszugehen.



Die Stimmungseintrübung und die Exportrückgänge würden auf den industriellen Sektor und auf die Investitionstätigkeit drücken. Das stark rückläufige Wachstum bei den Aktivitätsindikatoren indiziere ein schwaches BIP für Q3.



Die Regierungsverantwortlichen in China würden an den verschiedensten finanzpolitischen Stellschrauben drehen, um den Konjunkturabschwung zu bremsen. Im Juli sei eine Zinsreform bekannt gegeben worden, deren wesentliches Ziel die Reduzierung des Marktzinssatzes sei. Zusätzlich wurde und wird das Mindestreserveerfordernis der Banken reduziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der Währung sei erlaubt worden, die kritische Marke von 7,0 zum USD zu übersteigen. Solange sich die Straffzollspirale weiterdrehe, die Abwertungserwartungen gemanagt und Kapitalflucht wie in 2015/16 vermieden werden könne, werde eine Abwertung des Renminbis zugelassen werden, denn ein schwacher Yuan mildere den negativen Effekt der Strafzölle.



Insgesamt setze die Regierung auf ein effizienteres Vorgehen bei der fiskalpolitischen Steuerung. Der Schwerpunkt der klassischen Konjunkturstimulierung bleibe bei den öffentlichen Investitionen. Hier dürfte die Regierung ein proaktiveres Vorgehen zeigen: Den lokalen Regierungen sei erlaubt worden, die nächstjährigen Quoten für spezielle Anleiheinvestitionen zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen auf dieses Jahr vorzuziehen. Und auch der Konsumankurbelung am Land werde wieder hohe Priorität eingeräumt. Ausbleiben dürften Maßnahmen zur Stimulierung des Immobiliensektors. Beim Politbüro-Treffen im Juli seien dazu überraschend klare Aussagen formuliert worden: Immobilien seien zum Wohnen da und nicht zum Spekulieren. Immobilieninvestitionen seien daher nicht geeignet um kurzfristige Konjunkturstimulierung zu betreiben.



Für das laufende Jahr sollte sich trotz kontinuierlicher Abschwächung ein Wirtschaftswachstum von den ursprünglich angenommenen 6,2% ausgehen. Aufgrund der weiteren Zollanhebungen und der zaghaften finanzpolitischen Gegenmaßnahmen würden die Analysten für 2020 allerdings von einem beginnenden quartalsweisen Unterschreiten der offiziellen 6% BIP-Marke ausgehen. (30.09.2019/ac/a/m)







Gespräche sollten laut CNBC zwischen dem 10. und 11. Oktober in Washington auf höchster Ebene stattfinden. Vorverhandlungen würden bereits laufen. Zurzeit seien beide Seiten um Zuversicht auf eine Einigung bemüht. China habe im Vorfeld die Importe von US-Landwirtschaftsgütern forciert, was von Trump auch positiv vermerkt worden sei. So twittere er, dass eine Einigung früher als erwartet kommen könne; warne gleichzeitig aber davor, dass er keinen schlechten Deal akzeptieren werde und keine Eile hätte, noch vor den Präsidentschaftswahlen einen solchen abzuschließen.Bisher hätten weder China noch die USA eine echte Bereitschaft gezeigt, von den bisherigen Positionen abzugehen. Zwar seien beide in ihrem Handeln schwer einzuschätzen, aber beide Seiten würden ein Ziel verfolgen: Weder XI noch Trump wollten eine Eskalation im Handelskrieg. Trump würde alles tun, um seine Wiederwahl zu sichern. Ein abstürzender Aktienmarkt mit negativen Vermögens- und in weiterer Konsequenz Konjunktureffekten könnte seine Wiederwahl gefährden. Xi möchte eine Eskalation gesichtswahrend verhindern, da der Konjunkturabwärtsdrift in China herausfordernd genug sei. Von einer umfassenden, konfliktlösenden Einigung würden die Analysten trotzdem nicht vor 2020 ausgehen.