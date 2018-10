Je länger und intensiver sich der Handelskonflikt mit den USA gestalte, desto mehr werde die Konjunkturabschwächung daher auch von der Exportseite flankiert werden. Bleibe die Frage zu klären, wie hoch der wirtschaftliche Schaden für China im Falle einer Eskalation (gesamter Handel mit den USA wäre mit einem Strafzoll mit 25 % versehen) zu beziffern wäre. Die Analysten würden denken, dass die realwirtschaftlichen Auswirkungen auch für China überschaubar wären. Nach eigenen Berechnungen kämen sie - ceteris paribus - auf einen kumulierten BIP­Verlust (bei allen angedrohten US­Strafzöllen) von ca. 1,1% - ohne Hinzurechnung dämpfender Effekte wie Währungsabwertung, Exportverschiebungen etc.



Deutlich zeige sich der Handelskonflikt jedoch bei der Preisbildung auf den Aktien­ und Währungsmärkten. Der Handelskonflikt habe auch beim jährlichen Weltbank und IWF Treffen im Fokus gestanden, wo einmal mehr vor den weltwirtschaftlichen Konsequenzen eines Handels­ und Währungskrieges gewarnt worden sei. Damit sei das Thema Währungskrieg wieder aufs Tableau gebracht. Der Chinesische Yuan habe seit seinem Höchstwert im März zum USD um ca. 10% abgewertet, womit ein Teil der Strafzölle kompensiert sei, andere Emerging Markets seien gefolgt.



Mittlerweile würden sich auch in Peking wieder die Sorgen um eine Zunahme der (schwer zu kontrollierenden) Kapitalabflüsse verbreiten. Die vom IIF veröffentlichten Kapitalströme würden seit Anfang Oktober eine deutliche Zunahme der Portfolioabflüsse auch aus China anzeigen. Von insgesamt USD 6,6 Mrd. Portfolioabflüssen aus den Emerging Markets (nach einer Erholung im September) sei der Großteil auf Aktienabflüsse zurückzuführen, wobei China, Taiwan, Korea und Indien für den Großteil verantwortlich zeichnen würden.



Auch die Portfoliozuflüsse nach China hätten sich im September bereits auf USD 7 Mrd. (von noch USD 30 Mrd. im August) verringert. Zwar handle es sich bei der Datendarstellung um eine Momentaufnahme der ersten zehn Oktobertage; in Anbetracht der Tatsache, dass dieser Konflikt keiner raschen und gänzlichen Lösung zugeführt werden werde, dürfte sich die negative Stimmung noch weiter fortpflanzen. Die Daten dürften sich dann in geringeren Währungsreserven und Nettokapitalflüssen im laufenden Monat widerspiegeln. Für China stünden daher zurzeit die Warnsignale wieder auf rot.



Die chinesische Regierung stehe vor einer doppelten Herausforderung. Einerseits die Finanzmärkte zu beruhigen und zu stabilisieren, andererseits die Konjunkturschwäche abzufedern. Erste Maßnahmen (Liquiditätsausweitung, Steuersenkungen, erneute Ankurbelung der Infrastrukturinvestitionen) seien bereits gesetzt worden und sollten mit zeitlicher Verzögerung wirksam werden. Vorlaufindikatoren würden auf eine noch hinausgezögerte Bodenbildung bei den Produktionsindikatoren schließen lassen. Im Endeffekt würden sich aber die Auswirkungen konjunkturstimulierender Maßnahmen und handelspolitischer Exportrückgänge in etwa die Waage halten. Die BIP-­Abschwächung werde sich insgesamt daher - wie bisher von den Analysten prognostiziert ­ in einem moderaten Tempo auf 6,6% 2018, 6,4% 2017 und 6,2% 2018 fortsetzen. (15.10.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumsraten der Aktivitätsindikatoren, insbesondere jene der Anlageinvestitionen haben in den letzten Monaten ein Allzeittief erreicht, jene der Industrieproduktion liegen beim Tief der kritischen Jahren 2015 und 2016, wo die Angst vor einer harten Landung in China die Runde machte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Wachstumsraten der Einzelhandelsumsätze seien deutlich unter dem Schnitt der letzten Jahre. Zudem sinke der Kreditimpuls kontinuierlich. Das breit gefasste Kreditaggregat habe im laufenden Jahr deutlich an Dynamik verloren, was auf die geringeren Anleiheemissionen und der geringeren Schattenbankaktivitäten (die immerhin 30% des BIP betragen würden) zurückgeführt werden könne. Trotz der Abschwächung lägen die Kreditraten aber immer noch über dem nominellen BIP und daher zu hoch.Fakt sei, dass die bisher beobachtbare Abschwächung der Konjunkturindikatoren ausschließlich auf die Restrukturierungsmaßnahmen der Regierung und daher auf die Binnenkonjunktur zurückzuführen sei, während laut Exportdaten der Handelskonflikt in den realwirtschaftlichen Daten noch nicht zu Buche schlage. Die Exporte in die USA seien auch im September weiter gestiegen und der Handelsbilanzüberschuss mit den USA habe sich im selben Berichtsmonat auf ein neues Rekordhoch von USD 34,1 Mrd. ausgeweitet. Dies könne auf Vorzieheffekte und auf die boomende US­Nachfrage zurückgeführt werden. Auch der jetzt wettbewerbsfähigere Yuan dürfte dabei eine Rolle spielen.