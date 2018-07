Prinzipiell scheinen die USA für den Moment insofern in der stärkeren Position zu sein, als die potenziellen Negativeffekte für ihre Wirtschaft weitaus geringer sein dürften als für Chinas, so die Experten von Raiffeisen Capital Management. Das bedeute aber nicht, dass China einknicken werde oder den USA ein Sieg winke. Exporte in die USA seien für China heute weit weniger wichtig als noch vor fünf oder zehn Jahren. Mehr noch, die Gewinne vieler US-Unternehmen, die große Teile ihrer Wertschöpfung nach China ausgelagert hätten, dürften weit mehr darunter leiden als die chinesische Wirtschaft. Die Vorstellung, die USA könnten ihre strukturellen, chronischen Handelsbilanzdefizite auf diese Weise eliminieren, sei ohnehin absurd. Rationale wirtschaftliche Argumente würden aktuell in Washington aber ohnehin eine untergeordnete Rolle spielen; es würden (innen-)politische Erwägungen dominieren.



Um die negativen Effekte des Handelsstreits abzumildern, habe Chinas Notenbank damit begonnen, zusätzliche Liquidität bereitzustellen und die Regierung ziehe Fiskalausgaben vor, die erst für den späteren Jahresverlauf geplant gewesen seien. Beides laufe der Reformagenda Pekings eher zuwider. Deswegen würden die Maßnahmen auch vorsichtig dosiert und sie würden keineswegs darauf abzielen, einen neuen Boom auszulösen.



Chinas Aktienmärkte seien im Juni verstärkt unter Druck gekommen, was sowohl auf den Handelskonflikt als auch auf die verschärften Finanzregulierungen zurückzuführen sein dürfte. Die Festlandsaktien in Shanghai hätten um rund 8% nachgegeben. Den H-Aktien in Hongkong sei es nur wenig besser mit einem Minus von 7,6% ergangen. (Ausgabe Juli 2018) (24.07.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In Chinas Volkswirtschaft verlangsamt sich das Wachstum weiterhin, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Speziell die industriellen Vorlaufindikatoren würden dieses Bild stützen. Die Konjunkturdaten hätten zuletzt meist unter den Erwartungen gelegen. Die verschärften Regulierungen für den Finanzsektor und das Drosseln der Kreditvergabe würden beginnen, sich in der Realwirtschaft auszuwirken und dies dürfte sich in den kommenden Monaten eher noch verstärken, ganz unabhängig vom Handelskonflikt mit den USA. Letzterer könnte den Effekt noch verstärken und damit die Situation für Chinas Führung zusätzlich komplizieren.