Wien (www.aktiencheck.de) - Chinas Industrieproduktion hat den pandemiebedingten Einbruch komplett aufgeholt und auch der Dienstleistungsbereich ist nicht mehr sehr weit davon entfernt, so die Analysten der Raiffeisen Capital Management im aktuellen em-report.Starke Marktbewegungen habe es zuletzt vor allem bei den großen chinesischen Technologiewerten gegeben: Diese seien kräftig unter Druck geraten. Zum einen sei dies der bereits angesprochenen Sektorrotation im Zusammenhang mit den positiven Impfstoff-Nachrichten geschuldet gewesen. Zum anderen hätten die Aktien sehr negativ auf verstärkte Regulierungsmaßnahmen der Regierung reagiert. Diese könnten zumindest zeitweilig Wachstum und vor allem Profitabilität der großen chinesischen Internetfirmen belasten. Zugleich sei es aber nicht das Anliegen Pekings, diesen Sektor zu schwächen, sondern im Gegenteil, er spiele eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie. Es gehe der Führung Chinas wohl eher darum, etwaige Machtkonzentrationen und Stabilitätsrisiken einzudämmen und die Kontrolle über die Entwicklung zu behalten.Die chinesischen Aktien hätten im Oktober gegen den Trend leicht zugelegt (H-Aktien in Hongkong +3,9%) bzw. sie sich (A-Aktien auf dem Festland) behauptet. Im Gegenzug seien sie in der ersten Novemberhälfte deutlich hinter der globalen Aktienrally zurückgeblieben, was vor allem den angesprochenen Kursverlusten bei den großen Internetwerten geschuldet gewesen sei. In diesem Zusammenhang sei festzuhalten, dass die bisherige Outperformance chinesischer Aktien in diesem Jahr ausschließlich auf die drei großen chinesischen Unternehmen der Branche (Alibaba, Tencent und Meituan) zurückzuführen sei. (em-report Ausgabe November 2020) (20.11.2020/ac/a/m)