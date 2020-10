Bonn (www.aktiencheck.de) - In China ist vergangene Woche die "Golden Week" zu Ende gegangen, so die Analysten von Postbank Research.



Das konjunkturelle Fazit der Festwoche falle unterm Strich positiv aus. Die Gesamtumsätze des Einzelhandels und der Gastronomie hätten bei etwa 1,6 Billionen Yuan und damit höher als im vergangenen Jahr gelegen. Zu beachten sei jedoch, dass die diesjährigen Feierlichkeiten einen Tag länger angedauert hätten als 2019. Chinesische Kinobetreiber hätten die beste Geschäftswoche seit Beginn des Jahres verzeichnet. Die Golden-Week-Umsätze hätten mit 3,7 Milliarden Yuan höher gelegen als in vier der vergangenen fünf Jahre. Zur Anreise in die Ferien hätten in diesem Jahr viele Chinesen das Auto genutzt. Die Passagierzahlen von Flugzeugen, Zügen und Bussen seien im Gegenzug im Vorjahresvergleich um 35 Prozent zurückgegangen.



Insgesamt würden die Zahlen die weit fortgeschrittene Normalisierung der chinesischen Wirtschaft bestätigen. Für die Unternehmensgewinne seien das gute Nachrichten; die Börse in Shenzhen habe sich mit einem Plus von fast drei Prozent in Euro aus den Feiertagen zurückgemeldet. (12.10.2020/ac/a/m)



