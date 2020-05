Entsprechend dem raschen Rückgang der Zahl der Infektionen hätten sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessert. Der offizielle PMI für März habe einen deutlichen Aufschwung verzeichnet und 52,3 bzw. 52 Punkte für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe und das Verarbeitende Gewerbe gemeldet. Im April habe es keine große Bewegung mehr gegeben.



Trotz der V-förmigen Erholung werde das Coronavirus die BIP-Wachstumsraten Chinas im laufenden Jahr erheblich beeinflussen. Die Analysten hätten ihre bisherige Prognose von 5,4% für 2020 auf 1,2% nach unten revidiert. Aufgrund der erwarteten Erholung der Wirtschaft würden die Analysten für 2021 eine BIP-Wachstumsrate von 9,2% prognostizieren.



Darüber würden verschiedene Faktoren noch für große Unsicherheit sorgen. Da China in einem hohen Maße in internationale Wertschöpfungsketten eingebunden sei, sei die Entwicklung der Epidemie im Rest der Welt entscheidend für Chinas wirtschaftliche Erholung. Eine zweite Welle der Epidemie innerhalb Chinas sei ebenfalls nicht auszuschließen und trage zu der hohen Unsicherheit bei. Darüber hinaus könnten auch die wieder zunehmenden politischen Spannungen zwischen den USA und China die Erholung der chinesischen Wirtschaft beeinträchtigen.



Der deutliche Anstieg der Verbraucherpreisinflation, die anfänglich aufgrund der Schweinepest zu steigen begonnen habe und ihren Anstieg während des Höhepunkts der Coronakrise in China fortgesetzt habe, habe im Februar zu sinken begonnen und im März 2020 4,3% erreicht. Während die PBoC Liquidität im Gegenwert von 170 Mrd. USD in den Markt injiziert habe, habe sie die Leitzinsen nur geringfügig gesenkt, vielleicht aus Angst, dass die Inflation außer Kontrolle geraten könnte, wenn sie aggressiver vorgehen würde. (Ausgabe Mai 2020) (12.05.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus hat die chinesische Wirtschaft im 1. Quartal des Jahres 2020 erheblich beeinträchtigt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Das BIP sei in diesem Zeitraum um fast 10% QoQ gefallen. Die Industrieproduktion sei im Februar um 13,5% (Vorjahr) gesunken und habe sich im März etwas erholt. Vorlaufindikatoren wie der PMI hätten den stärksten Rückgang in ihrer Geschichte verzeichnet. Der PMI für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe habe sich beinahe halbiert, sei auf 29,6 Punkte gegenüber 54,1 Punkten im Januar gefallen. Der PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei etwas weniger stark betroffen gewesen, sei aber dennoch um 14,3 Punkte auf ein Allzeittief von 35,7 Punkten gesunken.