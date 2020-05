Die Corona-Epidemie habe die Wirtschaft vor allem im ersten Quartal belastet, während es bereits im zweiten Quartal zu einer deutlichen Erholung kommen dürfte. Angesichts einer tiefen Störung der Lieferketten, der Unsicherheit über den weiteren Ansteckungsverlauf und der tiefen Rezession in anderen Teilen der Weltwirtschaft bestünden jedoch ungewöhnlich hohe Prognoserisiken. Mittel- und langfristig könnte die gegenwärtige Krise dazu führen, dass lange Lieferketten als zu hohes Geschäftsrisiko betrachtet würden, was zu Produktionsverlagerungen aus China in andere Länder führen könnte.



Einen weiteren Standortnachteil für die chinesische Wirtschaft stelle der Handelskonflikt mit den USA dar, der trotz der Einigung auf ein "Phase-1-Abkommen" nicht gelöst sei. Es drohe zumindest in strategisch sensiblen Bereichen eine Regionalisierung des Welthandels, wenn wie im Falle Huaweis global agierende Unternehmen nicht mehr mit den USA und Europa Geschäfte machen könnten.



Die chinesische Regierung werde in den kommenden Quartalen verstärkt auf geld- und fiskalpolitische Maßnahmen setzen, um die Konjunktur zu stimulieren, doch das Programm werde vom Umfang deutlich hinter dem zurückbleiben, das 2008/2009 aufgelegt worden sei. Die BIP-Wachstumsraten dürften im Trend weiter sinken, wobei die Corona-Krise 2020 und 2021 zu verstärkten Schwankungen führe. Die bestehenden Kapitalverkehrskontrollen dürften verhindern, dass die Unsicherheit zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalabflüsse führe. So könne die Regierung den Wechselkurs stabil halten. Schwächere Fundamentaldaten würden langfristig für eine Abwertung des Renminbis sprechen.



Die Corona-Krise werde zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China führen. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystems aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten eher negativ einschätzen. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 08.05.2020) (11.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft Chinas ist infolge der Beschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 im ersten Quartal um 6,8% yoy (9,8% qoq) stark geschrumpft, so die Analysten der DekaBank.Die Erholung sei zwar bereits angelaufen: So sei die Industrieproduktion im März im Monatsvergleich um 32,1% gestiegen, nachdem sie im Februar um 24,9% mom eingebrochen gewesen sei. Da aber gleichzeitig die Weltwirtschaft in eine schwere Rezession gestürzt sei, werde die Erholung vom Einbruch der Exportaufträge gebremst. So sei der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im April von 52,0 auf 50,8 Punkte gesunken, während der Sub-Index der Exportaufträge von 46,4 auf 33,5 Punkte gefallen sei. Auch die Aktivität im Dienstleistungssektor bleibe noch deutlich unter dem Vorjahresniveau, weil die Verbraucher wegen einer möglichen zweiten Ansteckungswelle vorsichtig bleiben würden.