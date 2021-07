Mit jedem 2016. Block oder alle zwei Wochen erfahre das Bitcoin-Netzwerk eine sogenannte Difficulty-Anpassung. Die "Mining Difficulty" bestimme den Schwierigkeitsgrad sowie Zeitaufwand für die Ermittlung eines Blocks, und die regelmäßige Anpassung solle die vorgesehene Bearbeitungszeit von 10 Minuten und einen fairen Wettbewerb sicherstellen. Die nächste Difficulty-Anpassung sei für kommenden Freitag, 2. Juli vorgesehen, und dabei werde erwartet, dass die Difficulty dabei um mehr als 20 Prozent sinken werde, um einer verringerten Rechenleistung gerecht zu werden - entsprechend der Leistung, über die das Netzwerk im Juni 2020 verfügt habe.



Es werde der stärkste Rückgang an Rechenkapazität in der Geschichte von Bitcoin sein. Zugleich jedoch würden die Experten bei 21Shares erwarten, dass diese Anpassung das Bitcoin-Schürfen auch für die am wenigsten wettbewerbsfähigen Miner leichter möglich mache - zumindest für die nächsten Wochen, bis die offline gegangenen Miner wieder aktiv würden. Danach werde die Hashrate wieder - parallel zur Schwierigkeit - steigen.



Wie die Experten in ihren vorangegangenen Investorenbriefen betont hätten, erlebe die Mining-Industrie gerade eine grundlegende Wandlung ihres Profils, die jedoch die fundamentalen Mechanismen nicht verändern werde. Krypto werde sich anpassen und in diesem neu entstandenen Paradigma gedeihen. Die anhaltende, institutionelle Akzeptanz und Adaption werde auch durch die fortlaufenden Geldflüsse in die ETPs von 21Shares belegt. Allein in der vergangenen Woche und im vergangenen Monat seien mehr als acht Millionen bzw. 50 Millionen Dollar in die börsengehandelten Produkte der Experten investiert worden.



Jenseits des Atlantiks seien gerade Entwicklungen im Gange, die den Zugang zu Kryptoassets für den Mainstream optimieren würden. Dazu gehöre zum Beispiel die Bekanntmachung, dass über 600 US-Banken mehr als 20 Millionen Kunden - das entspreche über einem Prozent der erwachsenen Bevölkerung - Crypto-Trading-Dienstleistungen zur Verfügung stellen würden, während dezentralisierte Finanzdienste innovative Kooperationen mit Fintech-Startups eingehen würden. Compound, ein Blue Chip-Lending-Protokoll und eine App auf Basis von Ethereum, habe soeben ein Finanzprodukt institutioneller Qualität veröffentlicht, das Unternehmen Anlagen zu einem festen, jährlichen Zinssatz von vier Prozent ermögliche.



Irgendwann werden wir auf die Entwicklung in China und die damit einhergehenden Marktkorrekturen zurückblicken und in ihnen zwei von vielen Beweisen für die Robustheit des Bitcoin-Netzwerkes erkennen, so die Experten der 21Shares AG. Denn es sei gerade die dezentralisierte Natur von Bitcoin, die sicherstelle, dass das Netzwerk auch in Zeiten erhöhter Latenz zuverlässig laufe. Ein zentralisiert aufgebauter Zahlungsdienst könnte im Angesicht vergleichbarer Restriktionen niemals funktionsfähig bleiben. Bitcoin hingegen gebe durch sein Bestehen in einer Krise den positiven Prognosen über seine Zukunft recht.





Zug (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche hat sich Bitcoin - mit der Ausnahme eines, der anhaltenden Unsicherheit auf dem chinesischen Market geschuldeten Kurzaufenthalts bei 28.000 Dollar - größtenteils auf der Marke von 30.000 US-Dollar gehalten, so Eliézer Ndinga, Research Associate bei der 21Shares AG.Das kurzfristige Absinken unter 30.000 habe zu allgemeinen Panikverkäufen geführt, und die nachfolgenden Liquidationen hätten diesen Verkaufsdruck verschärft, indem sie einen neuen Rekord an von Bitcoin-Händlern erlittenen Verlusten aufgestellt hätten: 3,4 Milliarden Dollar in dieser Woche. Damit sei das bisherige Rekordhoch von 2,6 Milliarden der Verkaufswelle vom Mai 2021 übertroffen worden. Die chinesischen Restriktionen hätten auch Störungen im Bitcoin-Netzwerk nach sich gezogen, wie die Experten im Folgenden erläutern würden.Der letzte Transaktionsblock der Bitcoin-Blockchain sei - zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichts - vor über 40 Minuten gefunden und berechnet worden. Normalerweise nehme dieser Prozess um die zehn Minuten in Anspruch, doch das harte Vorgehen gegen Bitcoin-Mining in China habe viele Miner dazu veranlasst, ihre Arbeit einzustellen. Berichten zufolge seien um die 60 Prozent aller Miner in China als Folge dieser beispiellosen Zustände offline gegangen.