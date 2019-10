Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe in China haben sich im September verbessert, so die Analysten der DekaBank.



Sie würden signalisieren, dass sich die Schwäche der beiden Vormonate nicht fortgesetzt habe. Von kräftigem Schwung, der auch der Weltwirtschaft neue Impulse verleihen würde, bleibe die chinesische Konjunktur jedoch weit entfernt. Die Regierung sehe die Lage der Wirtschaft nicht als so problematisch an, dass dies eine Abkehr vom Stabilitätskurs rechtfertigen würde. Die Handelsgespräche mit den USA seien am 10. Oktober wieder aufgenommen worden. In einem ersten Schritt habe sich China bereit erklärt, die Agrarimporte aus den USA zu steigern. Im Gegenzug würden die USA die angedrohte Zollerhöhung, die für den 15. Oktober angekündigt gewesen sei, nicht umsetzen. Die Chancen für eine umfassende Einigung im Handelskonflikt seien aber weiterhin als gering einzustufen. (Ausgabe Oktober/November 2019) (15.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.