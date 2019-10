Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Handelsdaten Chinas, die Mitte Oktober veröffentlicht wurden, lagen unter den Markterwartungen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Augenfällig sei, dass trotz weiter robuster bis stabiler Immobilienpreise die Bautätigkeit schrumpfe. Mittels kräftigerer Steigerungen bei den Immobilienpreisen ließe sich das vermutlich beheben, aber eine neuerliche Überhitzung im Immobilienmarkt sei das Letzte, was Peking wolle. Das Gegenteil von Überhitzung sei bei den Produzentenpreisen festzustellen, die jetzt den dritten Monat in Folge rückläufig seien. Einige Ökonomen würden meinen, dass bei einem Anhalten oder gar einer Verstärkung dieses Trends die chinesische Führung letztlich gezwungen sein werde, mit mehr Stimulus gegenzusteuern, bevor sich eine Deflationsspirale etabliere. Dem stünden derzeit allerdings die deutlich anziehenden Verbraucherpreise entgegen. Die seien zwar nicht einer boomenden Binnenkonjunktur geschuldet, sondern kräftig steigenden Lebensmittelpreisen. Gleichwohl würden sie es Notenbank und Regierung zusätzlich erschweren, mit stimulierenden Maßnahmen einzugreifen. Chinas kolportierte Bereitschaft, ab sofort deutlich mehr Agrarprodukte von den USA zu kaufen, sei denn auch weniger ein Zugeständnis Pekings an die USA als stark im eigenen Interesse. So sollten bereits rund 40% bis 50% des chinesischen Schweinebestands der afrikanischen Schweinepest zum Opfer gefallen sein - im Gegenzug seien die Preise für Schweinefleisch explodiert.Chinas Aktien hätten im September nur unterdurchschnittlich zugelegt. Die A-Aktien auf dem Festland seien um 0,6%, die H-Aktien in Hongkong um 1,2% gestiegen. Zusätzlich belastet worden seien sie durch Äußerungen aus dem Umfeld der US-Regierung Anfang Oktober, wonach man über "weiche" Kapitalverkehrskontrollen gegenüber chinesischen Unternehmen nachdenke. Man könnte beispielsweise Obergrenzen festlegen, bis zu denen amerikanische Pensionsfonds in chinesische Aktien investieren dürften oder ihnen solche Investments ganz verbieten würden. Oder aber auch chinesische Unternehmen ganz von US-Börsenplätzen verbannen würden. Ob man damit auf Dauer eher China oder den eigenen Pensionskassen und Börsenplätzen schaden würde, bliebe abzuwarten. Es zeige aber, dass der Machtkampf um die neue Weltordnung noch auf viele weitere Gebiete übergreifen könne, jenseits von Strafzöllen und speziellen Gesetzen gegen einzelne Unternehmen (z.B. Huawei). (Ausgabe Oktober 2019) (22.10.2019/ac/a/m)