Hannover (www.aktiencheck.de) - China setzt seine Wachstumsphase gemäßigter als bisher fort, so die Analysten der Nord LB.



Im abgelaufenen ersten Quartal 2021 habe das Land einen BIP-Anstieg um "nur" 0,6% Q/Q verzeichnet. Die Restriktionen zum Neujahrsfest im Februar würden sich hier niederschlagen. Optisch beeindruckend auf dem ersten Blick sei aber die Jahresrate von 18,3%. Hierbei gelte jedoch zu bedenken, dass China (im Gegensatz zu anderen Ländern) den BIP-Einbruch allein im ersten Quartal letzten Jahres um damals -9,3% Q/Q erlitten habe. In der Statistik sei nun dieser Wert herausgefallen und es seien vier Zuwächse in Folge (mit 10,1%, 3,1%, 3,2%, 0,6%) gefolgt.



Allein an diesen Zahlen falle auf, dass sich die Aufwärtsdynamik langsam wieder abschwäche: Die Phase der einfachen Gegenbewegung nach oben werde nun wieder abgelöst von einem bereits jahrelang zu beobachtenden quartalsweisen Zuwachs mit einer ziemlich konstanten Rate um die 1,5% (was einer Jahresrate von etwa 6% entspreche). Motto: Simply back to normal. Erreichbar sei dies entweder durch eine Strenge bei der staatlichen Durchsetzung der beschlossenen Maßnahmen (wie in China) oder durch eine erfolgreich durchgeführte Impfkampagne (wie in Israel, UK, USA). Wer ein halbwegs freiheitliches Empfinden habe, wähle besser die zweite Vorgehensweise. (16.04.2021/ac/a/m)



