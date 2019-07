Immerhin sei in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die heute ebenfalls veröffentlichten Daten zur Industrieproduktion für den Schlussmonat des ersten Quartals überraschend deutlich angestiegen seien, was etwas Hoffnung mache. Auch die Einzelhandelsumsätze für Juni hätten überzeugt.



Anzumerken sei, dass die expansiv betriebene chinesische Wirtschaftspolitik eine maßgebliche Verantwortung für das Ausbleiben von negativen Überraschungen bei den BIP-Zahlen im zweiten Quartal gehabt haben dürfte - wie übrigens bereits schon im ersten Quartal. Die ökonomischen Stimuli aus Peking sollten am aktuellen Rand zweifellos bei der Stabilisierung des Zulegens der ökonomischen Aktivität geholfen haben. Die chinesische Wirtschaftspolitik in Form gelockerter Kreditvorschriften und niedrigeren Zinsen habe also Wirkung gezeigt - mit weiteren Eingriffen sei zu rechnen. Nun müsse allerdings die gestiegene Schuldenlast der staatlichen Unternehmen im Auge behalten werden.



Der halbwegs unfallfreie Verlauf der Handelsgespräche zwischen Peking und Washington auf dem G20-Treffen mache etwas Hoffnung. Ein Deal zwischen den USA und China sei zwar noch nicht erzielt worden, immerhin habe aber eine Eskalation vermieden werden können. Die bereits erhöhten Zölle würden nun zunächst einen Anpassungsdruck ergeben, weil manche Firmen in China ihre Geschäftsmodelle an die neuen Regeln im Handel mit Nordamerika adjustieren müssten. Perspektivisch wäre eine nachhaltige Öffnung der chinesischen Wirtschaft sicherlich förderlich für das Land. Die Verhandlungen der zwischen den Großmächten beiderseits des Pazifiks seien aber noch nicht abgeschlossen und ein Scheitern könne weiterhin nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Analysten würden allerdings beiderseitigen Handlungsdruck sehen, da auch Donald Trump seine Wahlchancen durch einen Handelskrieg und einer deutlichen Wachstumsverlangsamung in den USA nicht gefährden möchte.



Die Bedeutung der robusten BIP-Zahlen sollte aber auch nicht überbewertet werden. So hätten die Quartalsveränderungen seit Ende 2013 ausschließlich im Bereich zwischen 1,4% bis 1,9% notiert.



Das Wirtschaftswachstum in China sei erwartungsgemäß im Frühjahrsquartal mit 6,2% Y/Y auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor 27 Jahren abgerutscht. Mit dieser Nachricht habe gerechnet werden müssen. Da die ebenfalls veröffentlichten Daten zur chinesischen Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen für den Juni überzeugt hätten, hätten sich die Aktienmärkte behaupten können. Auch der Australische Dollar habe etwas profitieren können. Nicht vernachlässigen sollte man allerdings, dass Peking mit einer stützenden Wirtschaftspolitik geholfen habe. Und eine Eskalation beim Handelskrieg sei zwar vermieden worden, das Thema laste aber weiterhin wie ein "schwebendes Damoklesschwert" über Peking. (15.07.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute gemeldeten BIP-Zahlen aus Peking zeigen, dass sich das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte sukzessive abschwächt und mittlerweile mit einer Jahresrate von 6,2% die geringste Dynamik seit über 27 Jahren (dem Beginn der Statistik) aufweist, so die Analysten der Nord LB.Immerhin habe aber im zweiten Quartal der reale Output um 1,6% angezogen, was leicht über den Markterwartungen gelegen habe.Angesichts der in den vergangenen Monaten eingetrübten Stimmung in China würden die heute veröffentlichten Wachstumszahlen die Tendenz einer abnehmenden Dynamik bestätigen. So seien im Verlauf des zweiten Quartals die Unternehmensumfragen von CFLP und Caixin unisono auf zuletzt 49,4 Punkte zurückgegangen. Für die Schwäche im BIP-Wachstum hätten entsprechend Produktion und Bau verantwortlich gezeichnet.