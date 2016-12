Insgesamt werde die chinesische Wirtschaft mit recht viel Dynamik in das Jahr 2017 hineingehen. Im weiteren Verlauf würden die folgenden Faktoren jedoch voraussichtlich zu einer allmählichen Konjunkturabschwächung führen: Die im Immobilienbereich in einer Vielzahl der Großstädte im September und Oktober getroffenen Maßnahmen zur Dämpfung des rasanten Wachstums würden erst zu Anfang des kommenden Jahres ihre volle Wirkung entfalten. Maßnahmen zum Abbau der hohen Überkapazitäten staatlicher Unternehmen würden wachstumsmindernd wirken - wenngleich der Fortschritt hier überschaubar sei. Der Nettobeitrages Außenhandels werde abnehmen, da die Importe vermutlich stärker zulegen würden als die Exporte. Zudem seien Wachstumseinbußen infolge eines möglichen Handelskrieges mit den USA nicht auszuschließen - wobei hierzu aktuell allerdings noch keine fundierte Einschätzung abgegeben werden könne.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass die noch nicht kommunizierte Zielvorgabe für das BIP-Wachstum 2017 bei "rund" 6,5% liegen werde (für 2016 habe sie "zwischen" 6,5% und 7,0% gelegen). Auf etwaige Schwächephasen des Wirtschaftswachstums werde die chinesische Regierung in gewohnter Manier mit gesteigerten öffentlichen Ausgaben, insbesondere Investitionen im Infrastrukturbereich, reagieren. Trotz der oben genannten wachstumsdämpfenden Faktoren würden die Analysten daher in 2017 ein Wirtschaftswachstum von 6,4% für wahrscheinlich halten. Dieser kontrollierte Sinkflug dürfte sich in 2018 mit einem BIP-Wachstum von 6,0% fortsetzen. Nebenprodukt dieser relativ expansiven Fiskalpolitik sei der Anstieg des Budgetdefizits auf wahrscheinlich 4,2% des BIP in 2017 (2016: -3,8% des BIP).



Wachstumsfördernde Maßnahmen seien von der Geldpolitik in 2017 kaum zu erwarten. Dagegen spreche u.a. die bereits hohe Liquiditätsversorgung mit der in der Folge starken Zunahme der Kreditvergabe bei bereits hohem Verschuldungsgrad, insbesondere der Unternehmen. Zudem habe sich die Preissteigerung in jüngster Zeit beschleunigt. Insbesondere die Produzentenpreise seien im November um 3,3% (YoY) gestiegen, eine markante Steigerung gegenüber der vorherigen monatelangen Schwächephase, die vor allem durch den Anstieg der Rohstoffpreise zu erklären sei. Vor allem dürfte die Chinesische Zentralbank jedoch vor wachstumsstützenden Zinssenkungen zurückschrecken, da diese den jüngst wieder verstärkten Kapitalabzug ausländischer Investoren beschleunigen würde.



Die Devisenreserven Chinas hätten im November um 69,1 Mrd. US-Dollar auf 3,051 Bio. US-Dollar abgenommen. Es sei der fünfte Monat in Folge gewesen, in dem eine Abnahme zu verzeichnen gewesen sei und der stärkste Rückgang seit Anfang des Jahres. Hauptursachen seien die abnehmenden Leistungsbilanzüberschüsse, die Erwartung steigender Zinsen in den USA, das sich abschwächende Wirtschaftswachstum in China bei gleichzeitigen Schieflagen (Immobilienblase, Überschuldung, Überkapazitäten) und die erwartete Abwertung des Renmimbi. Die Devisenreserven Chinas seien sicherlich weiterhin hoch, aber seit ihrem Höchststand 2014 hätten sie um rd. 1 Bio. US-Dollar abgenommen. Anfang 2017 dürften sie erstmals wieder unter 3 Bio. US-Dollar fallen (u.a. da Chinesen Anfang Januar ihre jährliche Quote von 50.000 US-Dollar für den persönlichen Gebrauch umtauschen würden).



Um den Devisenschwund einzudämmen, greife China neuerdings sogar zu verschärften Restriktionen des Devisentransfers. Die Grenzwerte, ab denen Transfers von Gewinnen und Kredittilgungen einer gesonderten Genehmigung bedürfen würden, seien gesenkt worden und Genehmigungsverfahren scheinen nun längere Zeit in Anspruch zu nehmen. Geplant sei zudem, dass chinesische Investitionen im Ausland, die 10 Mio. US-Dollar übersteigen würden, einen besonderen Genehmigungsprozess durchlaufen müssten. Zu erwarten sei, dass diese Restriktionen, die der eigentlich angestrebten Marktöffnung entgegenstünden, nur kurzfristig wirken würden.



Der gewählte US-Präsident Trump beschuldige China, sich durch die Abwertung der chinesischen Währung gegenüber dem US-Dollar bewusst Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Diese Sichtweise entspreche nicht der Realität. De-facto stütze China seit geraumer Zeit durch US-Dollar-Verkäufe den Renminbi und schwäche den US-Dollar (Ziel sei u.a. die Abwertungserwartungen der Marktteilnehmer zu dämpfen und so den Kapitalabfluss zu begrenzen). Mit anderen Worten: Ohne die Eingriffe Chinas auf dem Devisenmarkt wäre die Abwertung des Renmimbi noch stärker ausgefallen - wobei festzustellen sei, dass die Schwäche des Renminbi gegenüber dem US-Dollar eher eine US-Dollar-Stärke sei. Gegenüber dem von der Chinesischen Zentralbank bevorzugten Referenzwert, einem Währungskorb von dreizehn Währungen (u.a.: 26% US-Dollar, 21% Euro, 15% Yen) sei der Renminbi seit mehreren Monaten stabil. (Ausgabe vom 21.12.2016) (23.12.2016/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Wirtschaft geht nicht unbelastet ins neue Jahr, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Unverändert drohe ein Platzen der Immobilienblase und die Verschuldung maroder Staatsunternehmen sei weiterhin viel zu hoch. Hinzu kämen mögliche Einbußen im Außenhandel, sollte der gewählte US-Präsident Donald Trump seine noch vagen Ankündigungen wahrmachen und Importe aus China mit Restriktionen belegen. In Summe gehe man allerdings davon aus, dass Chinas Regierung über die notwendigen Instrumente und ausreichende Finanzmittel verfüge, um eine deutliche Wachstumsabschwächung zu verhindern. Der kontrollierte Sinkflug werde sich voraussichtlich fortsetzen - mit Wachstumsraten von voraussichtlich 6,7%, 6,4% und 6,0% für die Jahre 2016 bis 2018. Allerdings fliege man, um im Bild zu bleiben, nicht gerade unter Schönwetterbedingungen.Im Herbst 2017 finde in Peking nach fünf Jahren wieder ein Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas statt. Diese Veranstaltung sei nicht nur ein Schaulaufen. Parteichef Xi Jinping müsse auch seine Führungsstärke beweisen bzw. festigen. Innerparteilich scheine er hier bereits auf bestem Wege zu sein: Im Zentralkomitee, das im Oktober 2016 getagt habe, sei er unangefochten. Die weitgehende Neubesetzung des Politbüros auf dem Parteitag im nächsten Jahr werde wahrscheinlich ebenfalls in seinem Sinne erfolgen. Im Vorfeld des Parteitages werde Xi bzw. seine Regierung dafür Sorge tragen, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht soweit abflache, dass es seinem Image schaden könnte.Das BIP-Wachstum habe in den ersten drei Quartalen 2016 bei 6,7% (YoY) gelegen und für das vierte Quartal deute sich ein Anhalten dieses robusten Trends an. Der Einkaufsmanagerindex des statistischen Amtes NBS sei im November überraschend nochmals auf 51,7 angestiegen (Oktober: 51,2). Die Zunahme der Industrieproduktion habe im Oktober und November über 6% gelegen. Für das Gesamtjahr 2016 zeichne sich ein BIP-Wachstum von mindestens 6,7% ab (vorherige Prognose: 6,5%). Hervorhebenswert sei die Tatsache, dass eines der zentralen Ziele der Wirtschaftspolitik - der Umbau des chinesischen Wachstumsmodells, weg von Investitionen und hin zum Konsum - Fortschritte mache. Während Investitionen in den ersten neun Monaten d.J. "nur" 2,5 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum beitrugen (2015: 2,9 Prozentpunkte) sei der Konsum für 4,8 Prozentpunkte verantwortlich gewesen (2015: 4,1 Prozentpunkte). Und auch im vierten Quartal d.J. zeige der Konsum keine Schwäche: Sowohl im Oktober (+10,0%, YoY) als auch im November (+10,8%) hätten die Einzelhandelsumsätze deutlich zugelegt.