Konkurse:

Einige Firmen würden lediglich Herabstufungen erleiden, während andere vor dem Bankrott oder gar der Liquidation stünden. Versierte Investoren würden es schaffen, die meisten davon zu vermeiden, aber es werde sicherlich auch unerwartete Pleiten geben. Es sei schwer vorstellbar, dass eine Krise dieses Ausmaßes nicht auch einige große Opfer fordern werde, die bereits in den Seilen gehangen hätten. Außerdem werde es in den Schwellenländern zu einer Umstrukturierung der Staatsschulden kommen, da sich das Kapital in einem noch nie dagewesenen Tempo zurückziehe. Argentinien und der Libanon seien schon angeschlagen gewesen, bevor man von dem Coronavirus gehört habe, andere würden zu der Liste hinzukommen.



Öl:

Es sei schwer vorstellbar, dass es eine dauerhafte Erholung geben werde, ohne dass Russland und Saudi-Arabien zu einer verbindlichen Einigung über die Ölpreise kommen würden. Es scheine eine Vereinbarung in Arbeit zu sein, die das Angebot einschränken und eine Untergrenze für die globalen Preise schaffen würde, um große Teile der Industrie vor dem Zusammenbruch zu retten. Dennoch würden die Finanzmärkte den Aufschwung erst dann in vollem Umfang begrüßen können, wenn Zuversicht bestehe, dass der Ölpreis wieder in eine vorhersehbare Größenordnung zurückgekehrt sei.



Die Regierungen:

Nach wochenlangem Leugnen und Zögern seien die Staats- und Regierungschefs der Welt und die Zentralbanken endlich in Aktion getreten, aber es gebe noch viel mehr zu tun. Das vom US-Kongress verabschiedete 2-Billionen-Dollar-Paket sei eher eine Nothilfe als ein Konjunkturprogramm. Dennoch werde viel davon abhängen, wie schnell das Geld an kleine Unternehmen und Haushalte verteilt werden könne. Die FED sei schnell und kreativ bei der Unterstützung der Kreditmärkte gewesen, aber die Banken würden noch mehr unter Druck geraten, wenn ihre Kreditbücher schlecht würden.



Nur wenige hätten schon angefangen, über den Schlag nachzudenken, der die Entwicklungsländer bald treffen werde, und deren zusätzlichen Bedarf an Hilfe und Schuldenerlass. Ein dauerhafter Aufschwung werde auch viel mehr internationale Zusammenarbeit erfordern. Wenn die G-20 kaum mehr tue, als fade Erklärungen abzugeben, würden die Investoren eine konkretere bilaterale Zusammenarbeit bei der Ausweitung des Handels, der Stabilisierung der Märkte und der Ankurbelung von Investitionen sehen müssen.



Investoren würden keine Antworten auf all diese Fragen brauchen, damit der Aufschwung beginnen könne, aber sie würden es schwierig finden, sich ohne ein klareres Bild wieder auf neue Investments zu konzentrieren. Eine zuverlässige Abflachung der Kurve der Coronavirus-Opfer werde einen entscheidenden Durchbruch für die öffentliche Gesundheit und die Rückkehr zur Normalität bringen, aber es werde für die Märkte so lange Dunkelheit herrschen, bis man etwas Licht auf die wirtschaftlichen Trümmer bekomme, die repariert werden müssten. (06.04.2020/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Dr. Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, gibt eine Einschätzung, worauf wir uns noch einstellen müssen, bevor die Erholung beginnt.Die Frage, um die es sich bezüglich des Coronavirus in diesen Tagen vorrangig drehe, laute: Wie schlimm werde es werden? "Auch wenn wir alle darum kämpfen, den ersten Blick auf den Sonnenaufgang zu erhaschen, wird viel davon abhängen, wie schnell die Märkte vor dem Morgengrauen die Dunkelheit durchschreiten", sage Dr. Christopher Smart in seinem aktuellen Kommentar. Fünf dunklere Entwicklungen würden sich demnach erst noch einstellen müssen, bevor die Experten abschätzen könnten, wie schnell eine Erholung eintrete.Ertragsrevisionen:Wenn es in der Natur kaum etwas Furchterregenderes gebe als eine Herde von Gnus, dann gebe es an den Finanzmärkten nichts Schädlicheres als eine Herde von Analysten, die ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigieren würden. Während die Zahl der Analysten, die die S&P-500-Aktien herabstufen würden, inzwischen den Stand von 2008 übersteige, bleibe der Umfang der Herabstufungen im zweiten Quartal mit etwa 10% relativ gering. Das könnte vor allem an der nach wie vor außergewöhnlich hohen Unsicherheit liegen. Die Unternehmen selbst würden keine neuen Zahlen mehr liefern, was die Aktien immer noch viel billiger erscheinen lasse, als sie tatsächlich seien.Kreditanalysten hätten die Schuldentragfähigkeit aller Kreditnehmer, ob groß oder klein, radikal neu bewertet. Unternehmen mit Investment-Grade-Rating hätten im März in Erwartung der bevorstehenden schwierigen Zeiten neue Schulden in Höhe von 260,7 Milliarden Dollar aufgenommen, aber manche würden ihr Rating verlieren, was einige Anleger zum Verkauf zwinge. Herabstufungen könnten auch Vereinbarungen auslösen, die eine vorzeitige Rückzahlung der Schulden bedingen würden. Das könnten unruhige Zeiten werden.