Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (04.03.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Der Geschäftsbericht 2019 habe die Ende Januar veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Die organische Reserveersatzrate habe sich in 2019 auf 52% beziffert und damit deutlich unter der wichtigen Marke von 100% (aber 2017-2019: 114%) gelegen. Das Strategie-Update (vom 03.03.2020), das auf einem realistischen Ölpreisszenario (Brent: 60 (gegenwärtig: 52) USD je Barrel) basiere, sei sehr ordentlich ausgefallen (u.a. CAGR der Öl- und Gasproduktion 2020 bis 2024: mehr als 3%; Ausschüttungspotenzial 2020 bis 2024: 75 bis 80 Mrd. USD).Chevron gehöre im Analyseuniversum (Öl- und Gassektor) zu den Ausnahmen, die sowohl die Dividende regelmäßig erhöhen als auch Aktienrückkäufe zur "dauerhaften" Eliminierung der ausstehenden Aktienzahl tätigen würden. Der Analyst habe seine Prognosen infolge des jüngsten Strategie-Updates sowie eines konservativeren Makroszenarios (v.a. wegen Covid-19) mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2020e: 5,94 (alt: 6,57) USD; DPS 2020e: unverändert 5,16 USD; EPS 2021e: 6,18 (alt: 6,67) USD; DPS 2021e: 5,32 (alt: 5,28) USD). Die Dividendenrendite (2020e: 5,5%) sei attraktiv.Das Votum für die Chevron-Aktie lautet unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus (Aufwärtspotenzial: mehr als 15%) neu "kaufen" (alt: "halten"), so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 121,00 auf 112,00 USD gesenkt worden. (Analyse vom 04.03.2020)