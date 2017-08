NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

109,19 USD +0,99% (31.07.2017, 22:00)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (01.08.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Chevron-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn befinde sich die Chevron-Aktie im Korrekturmodus und habe dabei zuletzt bei gut 100 USD eine Stabilisierung erfahren. Deshalb arbeite der Öltitel nach Erachten der Analysten an einer Stabilisierung. Für den charttechnischen Befreiungsschlag fehle allerdings noch ein nachhaltiger Sprung über den Kreuzwiderstand bei knapp 109 USD. Auf diesem Niveau falle die Nackenlinie der möglichen Bodenbildung mit dem seit Anfang des Jahres bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 108,72 USD) sowie der 200-Tages-Linie (akt. bei 108,78 USD) zusammen. Gelinge der Sprung über diese Hürden, wäre nicht nur eine wichtige Kumulationszone übersprungen, sondern die Phase des Luftholens der letzten Monate könnte dann übergeordnet als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden.Da auch die quantitativen Indikatoren (z.B. RSI, MACD) freundlich zu interpretieren seien, könnten Anleger auf eine positive Weichenstellung hoffen. Im Erfolgsfall dürfte zunächst die Kurslücke von Ende Januar (114,70 USD zu 116,50 USD) geschlossen werden, ehe das bisherige Jahreshoch bei 119 USD wieder auf die Agenda rücke. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich das jüngste Verlaufstief bei 102,55 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 01.08.2018)Börse Stuttgart-Aktienkurs Chevron-Aktie:92,167 EUR -0,63% (01.08.2017, 09:28)