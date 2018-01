Xetra-Aktienkurs Chevron-Aktie:

106,00 EUR (04.01.2018)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

USD 128,11 (04.01.2018)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (05.01.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Das Unternehmen halte nach wie vor Investitionsdisziplin, denn für 2018 seien 18,3 Mrd. USD budgetiert. Es stelle damit das vierte Jahr in Folge mit einer Reduzierung dar. Die eigene Produktion im Permian Basin übertreffe laut Unternehmensangaben die eigenen Erwartungen. Die Lage am Ölmarkt bleibe unübersichtlich. Der Ölpreis (Brent) notiere nahe seines Dreijahreshochs (68 USD je Barrel) und damit deutlich höher als die aktuellen Konsensschätzungen für 2018 und 2019. Neben der Ende November 2017 beschlossenen Verlängerung der Fördermengen-Begrenzung seien Produktions-/Lieferunterbrechungen, eine USD-Abwertung und eine höhere Risikoprämie dafür verantwortlich.Der Analyst habe seine Prognosen wegen der Unternehmensaussagen teilweise erhöht. Das Wertpapier notiere aktuell 5% unter seinem Allzeithoch (zum Vergleich Brent: -53%; WTI: -58%). Auf Basis des Gordon Growth-Modells habe er für den Titel ein neues Kursziel von 136,00 (alt: 133,00) USD ermittelt. Damit verfüge er jedoch nur noch über ein Aufwärtspotenzial von 6%.Daher stuft Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Chevron-Aktie bei einem KGV 2018e von 23,8 sowie einer Dividendenrendite 2018e von 3,5% von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 05.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:106,00 EUR +0,95% (05.01.2018, 10:39)