Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt.



Paris (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktie: Bullische Ausgangsbasis - Chartanalyse

Höchst spannend präsentiert sich aktuell das Chartbild (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) von Chevron und das in gleich mehrfacher Hinsicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.

So habe die Aktie im April einen neuen Aufwärtstrend nach längerer Konsolidierung starten können und bewege sich aktuell auf hohem Niveau seitwärts. Hinzu komme, dass das Unternehmen laut Terminplan heute Quartalszahlen vorlegen werde. Zusammen mit dem Kursverlauf in den letzten Wochen liege also genügend Zündstoff für eine Bewegung vor.

Die Ausgangsbasis in der Chevron-Aktie sei bullisch, zumindest solange es nicht zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 121,00 USD komme. Im besten Fall würden sich auch die heute zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen in dieses Bild einreihen und den Bullen gelinge der nachhaltige Ausbruch aus der Konsolidierung nach oben. Würden 125 USD geknackt, könnte es in den nächsten Tagen weiter aufwärts in Richtung 130 USD gehen. Sollte der Kurs jedoch nach unten aus der aktuellen Range ausbrechen, wäre eine Korrektur auf 118/117 USD einzuplanen. Dort könnte sich eine neue Chance für Käufer ergeben. (Analyse vom 27.04.2018)