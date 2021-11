Börsenplätze Chegg-Aktie:



Chegg Inc. (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) ist der Betreiber einer Lernplattform. Das US-Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara US-Bundesstaat Kalifornien. Chegg vermittelt in- und ausländische Studenten an Hochschulen, Universitäten und andere akademische Einrichtungen in den USA. Es bietet auch die eTextbooks-Bibliothek zum Mieten und Verkauf an. (02.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chegg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Chegg-Aktie (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) unter die Lupe.In der Pandemie sei es glänzend für Chegg gelaufen. Doch jetzt, da die Studenten an die Unis zurückgekehrt seien, breche das Geschäft ein. Die Zahlen, die das Education-Unternehmen am Montag nach Börsenschluss vorgelegt habe, würden die Anleger in einen Schockzustand versetzen. Die Chegg-Aktie verliere 45 Prozent.Chegg habe im dritten Quartal 0,20 Dollar je Aktie verdient und damit zwar die Erwartungen der Analysten getroffen, allerdings habe der Umsatz mit 172 Millionen Dollar unter den Prognosen des Marktes (175 Millionen Dollar) gelegen.Viel verheerender: der Ausblick auf das vierte Quartal. Chegg erwarte lediglich Erlöse in Höhe von 194 bis 196 Millionen Dollar, während die Analysten im Schnitt von 242 Millionen Dollar ausgegangen seien.Doch das bezweifele nicht nur die Börse, sondern auch Josh Baer von Morgan Stanley, der sein "buy"-Rating für Chegg kassiert und das Kursziel von 88 auf 53 Dollar gesenkt habe. "Es stellt sich die Frage, ob das Unternehmen in der Lage ist, sich wieder zu erholen", so Baer.Die Börse denke bekanntlich sechs bis neun Monate im Voraus, also an eine Zeit, in der die Pandemie möglicherweise vorbei sei. Chegg spiele in den Augen der Anleger dann keine große Rolle mehr. Doch es gebe definitiv etliche Pandemie-Profiteure, die auch im Post-Covid-Zeitalter gute Geschäfte machen würden, Zalando zum Beispiel oder SHOP APOTHEKE, Amazon.com sowieso. Hier sollten Anleger investiert bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link