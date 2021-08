Woher kommt die Chartanalyse?

Der Dax ist in Bewegung

Der deutsche Leitindex vollzog im Juli extreme Höhen und Tiefen und konnte sich nicht bei einer bestimmten Marke halten. Dabei kamen sogar einige kleinere Schauer und Gewitter im beliebten deutschen Aktienindex zum Vorschein, was aber für die Anleger nicht unbedingt schlecht war, denn am Ende gab es übermäßig gute Nachrichten für die Anleger.



Der DAX konnte nämlich am Ende des Monats alle seine Anleger überzeugen, weil er zum sechsten Mal in Folge ein Plus hinlegen konnte, was durchaus beeindrucken ist - und auch weitere Anleger anziehen dürfte.



Die Börse erfährt momentan einen sehr intensiven Run, da viele Menschen versuchen, dort ihr Geld zu vermehren. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist in jedem Fall, dass sich die Menschen selbst versuchen, ihre Rente zu sichern und so für das Alter vorzusorgen.



Die Börse bietet dazu auch gute Möglichkeiten - und die Anleger auf der ganzen Welt schienen diese auch gerne zu nutzen. Dem DAX fehlte im vergangenen Monat auf jeden Fall die Unterstützung der amerikanischen Börse, sodass er dann noch stärker gewesen wäre.



Der DAX beendete vergangene Woche mit 0,8 Prozent und war somit ganze 0,6 Prozent tiefer. Dabei hofften sehr viele Anleger auf ein Sommerhoch, das seinesgleichen sucht, was jedoch nicht erfüllt werden konnte. In der Mitte des Monats Juli schaffte es der DAX noch auf stolze 15.810 Punkte, was einen neuen Rekord bedeutete, aber kurz darauf gingen die Kurse wieder stark nach unten und konnten diesen zweifelhaften Rekord dann doch nicht bestätigen.



Am Ende ging aber alles gut und der DAX schaffte ein geringes Plus am Ende des Monats, was auch viele Anleger gefreut haben dürfte. Außerdem bestätigte der DAX so eine Aufwärtsfahrt, denn es war insgesamt der sechste Monat in Folge, in dem der DAX nach oben stieg. Damit besiegelt er die längste Aufwärtsfahrt seit über sechs Jahren.



Wie geht es weiter mit dem DAX?

Der DAX steigt also zum sechsten Mal in Folge und überzeugt die Anleger mit tollen Renditen, aber was wird in Zukunft passieren und was erwarten die Anleger vom DAX?



Es ist davon auszugehen, dass der DAX auch in den nächsten Monaten gut performen und seine Anleger nicht im Stich lassen wird. Es ist zusätzlich davon auszugehen, dass die gesamte deutsche Wirtschaft wieder stark zulegen wird, da sich die Wirtschaft in Deutschland nach der Pandemie schon wieder relativ gut erholt hat und nun die Auftragsbücher voll sind.



Die Pandemie hat die deutsche Wirtschaft hart getroffen, doch mittlerweile scheint diese wieder rauf einem guten Weg zu sein. Dies ist vor allem an den sechs Monaten in Folge der Steigerung zu sehen, die der DAX momentan hinlegt. Einen solchen starken Aufwärtstrend gab es zuletzt im Jahr 2015, das ebenso als großartiges Jahr für Anleger galt.



Deshalb ist auch in den nächsten Monaten in Bezug auf den DAX mit satten Gewinnen zu rechnen und die Anleger können sich wirklich darüber freuen.



Außerdem zeigt der Weg des DAX momentan, dass es wieder bergauf gehen kann und nach sechs Monaten des Wachstums nicht plötzlich Schluss ist.



Die nächsten Monate an der Börse werden auf jeden Fall spannend, egal ob man als Anleger dabei auf die Chartanalyse vertraut oder nicht. Wer in den DAX investiert, der kann nichts falsch machen und sich über die steigenden Kurse an den Börsen freuen - und auch wer jetzt noch einsteigen will, findet im DAX momentan gute Möglichkeiten. (03.08.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Juli diesen Jahres hatte es an der Börse in sich und schwankte zwischen vielen Aufs und Abs. Der Aktienmarkt sorgte für viele Aufreger und auch für freudige Momente. So erklomm der S&P 500 zum Beispiel eine Bestmarke nach der anderen und schaffte am Ende des Monats gar ein Plus von stolzen 2,3 Prozent.Das heißt, dass es für den S&P 500 der sechste Monat in Reihe war, indem er zulegen konnte. Auch der Dow Jones stieg und stieg, aber konnte nicht ganz mit dem S&P 500 mithalten. Aber auch der Dow Jones konnte im Juli insgesamt um 1,3 Prozentpunkte zulegen. Dabei konnte er zum ersten Mal die Grenze von 35000 Punkten überschreiten, was den Anlegern sehr gute Gewinne bescherte. Der Aktienmarkt profitiert vom momentanen Ansturm und sichert so vielen Anlegern ein großes Plus in ihrem Portfolio.Viele Trader haben sich dabei auf die sogenannte Chartanalyse verlassen , die jedoch immer noch sehr umstritten ist. Dabei gibt es Trader, die nur nach der Chartanalyse gehen und sich komplett darauf verlassen – aber genauso gibt es diejenigen Trader, die heftige Kritik an dieser Methode üben und sich überhaupt nicht daran orientieren möchten.Die Kritiker der Chartanalyse sagen, dass es reine Spekulation sei, sich auf dieses Instrument zu verlassen.Der Schöpfer des Dow Jones, Charles Dow, erfand einst die sogenannte Chartanalyse und veröffentlichte sie im Wall Street Journal im 19. Jahrhundert. Dabei behauptete er, er hätte ein Instrument erfunden, was dabei hilft, die aktuellen Trends am Aktienmarkt richtig zu beurteilen und demnach zu investieren. Dabei war es nicht er selbst, der sagte, dass man mit seinem neuen Tool die Kurse voraussagen könnte – das haben nur andere Trader behauptet. Aktienkurse immer wiederholen und so eine Art Wellenbewegung passiert. Dabei unterscheiden sich die Wellen lediglich in den Abständen der Hochs und Tiefs.Die Idee von Charles Dow, die jetzt schon über hundert Jahre alt ist, wurde von bekannten Tradern immer wieder erneuert und spezialisiert, sodass sie auch heute noch funktionieren soll.Mit dem Erscheinen von Computern sollte sich dann nochmals einiges in Bezug auf die Chartanalyse ändern, denn nun war es möglich, die Kurse mittels der Rechner vorauszusagen. Zumindest glauben dies viele Anhänger der Chartanalyse. Durch die Technologie der Computer konnten diese die Kurse an der Börse in Echtzeit berechnen, was in dieser Hinsicht einen Durchbruch bedeutete.Heute ist die Chartanalyse bei sehr vielen Tradern extrem beliebt und wird von diesen auch gerne angewandt, jedoch ist ihre wirkliche Funktion für viele Kritiker ein echtes Problem, denn sie glauben nicht, dass sich die Kurse an der Börse wirklich vorhersagen oder berechnen lassen.