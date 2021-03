Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis wird heute niedriger gehandelt, da sich die globalen Handelsunterbrechungen möglicherweise abschwächen, so die Experten von XTB.



Die Ever Given, ein riesiges Containerschiff, das im Suezkanal festgesteckt sei, sei wieder flott gemacht worden und es würden heute Anstrengungen unternommen, die Wasserstraße zu räumen. Der Vorsteven des Schiffes stecke immer noch fest, aber Schlepper würden versuchen, das Schiff an das Ufer des Kanals zu bringen, damit andere Schiffe ungehindert passieren könnten. Es würden etwa 450 Schiffe auf die Öffnung des Suezkanals warten.



WTI (OIL.WTI) habe sich von der Widerstandszone bei etwa 61 Dollar zurückgezogen, die durch das 38,2% Retracement der jüngsten Korrektur sowie den SMA200 markiert werde. Die Abwärtsbewegung sei an der Unterstützungszone gestoppt worden, die durch das 23,6% Retracement und den SMA50 markiert werde. Für den Fall, dass der laufende Erholungsversuch an Fahrt aufnehme, wäre das zu beobachtende kurzfristige Ziel die oben erwähnte Widerstandszone bei 61 Dollar. (29.03.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.