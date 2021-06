Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) brach heute früh über die Marke von 1.900 Dollar aus, aber die Bullen konnten diese Gewinne nicht halten, so die Experten von XTB.



Die Widerstandszone oberhalb der 1.900-Dollar-Marke werde zusätzlich durch das 61,8% Retracement der im August 2020 begonnenen Abwärtsbewegung verstärkt. Ein Bruch über diese Hürde könnte den Weg für einen Test des Widerstands bei 1.960 Dollar ebnen, der durch die lokalen Höchststände aus der zweiten Hälfte des Jahres 2020 markiert werde. Auf der anderen Seite könnte im Falle einer Umkehr in der Nähe des jüngsten lokalen Tiefs bei 1.875 Dollar (50% Retracement) eine Unterstützung gefunden werden.



Der wichtigste Wirtschaftsbericht für Gold in dieser Woche werde am Donnerstag um 14:30 Uhr veröffentlicht - die US-Inflationsdaten (VPI) für Mai. Die Veröffentlichung werde sich wahrscheinlich auf den USD und somit auch auf den Goldpreis auswirken. (08.06.2021/ac/a/m)

