Zusammenfassung in Kürze:



- Chinas zunehmend konsumorientierte Wirtschaft biete mit einem breiten, liquiden und inzwischen besser zugänglichen Markt attraktive Möglichkeiten für Aktieninvestoren. Chinesische Aktien würden trotz einer Reihe von Risiken klare Diversifizierungsvorteile aufweisen, insbesondere für Anleger auf US-Dollar-Basis.



- In ihrem langfristigen Kapitalmarktausblick (Long Term Capital Market Assumptions, kurz LTCMA) würden die Experten von J.P. Morgan Asset Management davon ausgehen, dass chinesische Aktien über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren nahezu zweistellige jährliche Anlagerenditen erzielen könnten, da die Wirtschaft auf dem Weg sei, sich zur größten der Welt zu entwickeln.



- Viele globale oder sogar auf Schwellenländer ausgerichtete Portfolios würden die Bedeutung Chinas auf den globalen Märkten nicht richtig reflektieren - einige seien dort sogar noch gar nicht engagiert.



- Die Berechnungen der Experten von J.P. Morgan Asset Management würden zeigen, dass eine Gewichtung chinesischer A-Aktien in Höhe der wahrscheinlichen zukünftigen Allokation des All Country World Index für China die Portfoliorendite steigern könne, ohne das Risiko zu erhöhen.



- In der Vergangenheit hätten aktive Manager, die im chinesischen Inlandsmarkt für A-Aktien investierten, gegenüber einem passiven Ansatz einen erheblichen Mehrwert erzielt. Die Experten von J.P. Morgan Asset Management seien überzeugt, dass diese Outperformance Bestand haben werde. (28.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chinas Anteil an den globalen Aktienmarktindices liegt immer noch weit hinter der Größe und wirtschaftlichen Bedeutung des Landes zurück, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Nach Einschätzung der Experten von J.P. Morgan Asset Management dürfte das Reich der Mitte die USA in den nächsten 15 Jahren als absolut größte Volkswirtschaft der Welt überholen. Als Heimat einiger der weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte würden Investments in China bei Beachtung einiger spezifischer Risiken eine Vielzahl von Chancen bieten.Demnach sei im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu erwarten, dass China einen deutlich größeren Anteil im MSCI Emerging Markets Index und im All Country World Index ausmachen werde - der inländische A-Aktienmarkt dürfte für ausländische Investoren zu einer Kern-Allokation werden.